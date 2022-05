Volley femminile, al Ginnasio la terza edizione del Memorial Pierfrancesco Matteini

Si svolgerà domenica al Ginnasio Sportivo di viale della liberta' la terza edizione del trofeo intitolato al compianto Pierfrancesco Matteini, venuto a mancare cinque anni fa. La Libertas volley e il gruppo MPS Forlì 1983, costituito da ex dipendenti della banca che hanno condiviso con Matteini le esperienze professionali di quella filiale fin dal suo inserimento, manderanno in campo proprio quella risorsa umana di cui l'ex presidente andava fiero: le giovani atlete.

E allora, col patrocinio del Comune di Forlì e del coni ecco che domenica, con inizio alle 9, scenderanno in campo le formazioni under 13 della Libertas Volley, della Clai Imola e del Volley School Perugia per un triangolare con formula all'italiana nel primo girone, con la prima classificata direttamente in finale e la seconda e terza a giocarsi il posto di seconda finalista, con finale prevista intorno alle 16.30 a cui faranno seguito le premiazioni di tutte tre le squadre partecipanti.

Matteini, uomo apprezzato e stimato e ricordato in città per la sua operosità, appssionato di sport, ha contribuito a fare della Libertas Volley un importante punto di riferimento per tante giovani atlete. Per questo e per tanti altri motivi, la Libertas stessa e "gli amici di Piero", oltre alle varie associazioni di cui faceva parte, vogliono ricordarlo con questa manifestazione a 5 anni dalla sua scomparsa, intitolandogli questo trofeo, giunto alla sua terza edizione.