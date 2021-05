Volley femminile, Bleuline tonica e concentrata: ottimo debutto ai playoff

Cominciano come meglio non si poteva i playoff 2020/2021 per la Bleuline Volley Forlì. Il lungo viaggio in terra marchigiana porta a coach Morolli solo sorrisi: in tre a zero netto e rotondo al termine di una partita mai in discussione. Pagliare, quarta classificata nell'altro girone, non riesce a opporre la propria resistenza ad una Libertas tonica e concentrata nonostante il mese senza partite ufficiali.

Così, dopo pochi scambi, la gara diventa poco più che una formalità per le romagnole, che archiviano il tutto in un'ora e un quarto di gioco dove brilla soprattutto il collettivo con menzione di merito per l'ottima prova di Cecilia Morolli. Il resto è poco più che un allenamento, la Bleuline mette subito le cose in chiaro e Pagliare non supera i dieci punti nel primo set.

Più o meno simili gli altri due parziali: le volenterose marchigiane ci provano, ma la Bleuline mantiene sempre distanze di grande sicurezza. tre a zero e uno a zero Forlì. Sabato, con inizio alle 17.30 e diretta sulla pagina facebook Libertas Volley, la gara di ritorno.