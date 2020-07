Volley femminile, Giulia Collet è il nuovo opposto della Bleuline

Batte un altro colpo la Bleuline volley Forli in vista della stagione 2020/2021. Arriva in prestito dalla Clai Imola l'opposto Giulia Collet, trevigiana classe 96, nelle ultime cinque stagioni in maglia Clai tra B2 e B1. Giocatrice di esperienza e assoluto valore, Giulia arriva alla Bleuline dopo una trattativa all'insegna della volontà da parte di ambo le parti di portare a termine l'operazione. Salutata Stefania Bernabè (a lei tutto l'orgoglio della società per essere approdata in A2 a Ravenna) la Libertas non ci ha pensato due volte a buttarsi su Giulia.

"Sono felicissima di essere qui, alla Libertas, una società che ho affrontato svariate volte sul campo da avversaria subendo anche qualche batosta. Dopo Imola, che ringrazio e dove ho trascorso cinque bellissime stagioni, era giunto il momento di cambiare un pò aria per me. La Bleuline era una soluzione ottima per me, società serie dove si lavora bene, squadra forte. Sono molto carica e motivata, e ho voglia di tornare in campo al più presto."

Dopo Morolli Elisa e Camilla Gardini, ecco un'altro fondamentale tassello aggiungersi allo scacchiere di coach Morolli. Scacchiera che necessita ora di una terza giocatrice nel ruolo di centrale per completare il roster, dopo che anche Cecilia Morolli, sorella di Elisa, pare ad un passo dal vestire la casacca Libertas per la prossima stagione. Novità anche nello staff tecnico: il giovane Mirko Mancini, prodotto settore giovanile Bleuline, sarà promosso con assistente coach di Morolli, mentre Arianna Bolognesi è il nuovo preparatore atletico della prima squadra, oltre che delle squadre del settore giovanile.