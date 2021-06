Volley femminile, impresa compiuta: la Libertas vola in B1, la dedica è piena di commistione

"Dedichiamo questa vittoria al nostro compianto presidente Pierfrancesco Matteini, abbiamo riportato la Libertas volley dove merita e lui ne sarà sicuramente felice ed orgoglioso". Sono da poco passate le 19 di sabato pomeriggio quando il team menager Sandro Roli, visibilmente provato ed emozionato, può finalmente sprigionare tutta la sua gioia. E' serie B1, la Bleuline corona la sua splendida stagione con una splendida promozione al piano superiore, espugnando d'autorità Porto San Giorgio e chiudendo il suo percorso netto di sei vittorie su sei incontri disputati nella post season, staccando il biglietto per la serie B1. Coronamento di una stagione passata sempre ai vertici della classifica, di un gruppo di marmo sempre pronto a rialzarsi anche nei rari momenti di difficoltà.



Come sabato, quando dopo la vittoria per tre a uno della gara d'andata le forlivesi si trovano davanti un Porto S.Elpidio feroce all'alba della gara e pronta a ribaltare le sorti della serie. Sì perchè le marchigiane scattano decisamente bene, con una Giada Benazzi on fire che spedisce le sue addirittura sul 13-4 a loro favore. La Bleuline arranca, ma piano piano entra ufficialmente nella gara, impattando prima a quota 15 prima di mettere addirittura la freccia con un ace di Giulia Collet. Ma ecco ancora le indiavolate padrone di casa che con un parziale di dieci a zero a proprio favore rimettono tutto al proprio posto e si aggiudicano il primo parziale, lasciando presagire ad un pomeriggio di vera battaglia agonistica sul parquet di Porto San Giorgio. Il tempo di leccarsi le ferite ed ecco comparire la Bleuline conosciuta da tutti: secondo set che Forlì griffa con un tre a zero iniziale che fa ben sperare, Bacchilega, ottima la sua prestazione ancora una volta, inizia a colpire, il resto lo fanno le fast di Camilla Gardini e il servizio di Laura Gallo: Forlì domina il secondo set e le certezze locali iniziano perlomeno a vacillare. Uno pari e Forlì ad un set dalla promozione. Terzo set: gas a manetta subito per la Libertas (1-4), il muro funziona alla grande ed ecco Cecilia Morolli iniziare a colpire: per Porto S.Elpidio sono guai e Forlì scappa sul 13-5 a proprio favore. Benazzi prova a caricarsi le sue sulle spalle per l'ultimo disperato assalto al fortino romagnolo, ma è sempre solo Libertas: Collet, Bacchilega e Gallo, magistralmente orchestrate manco a dirlo da Elisa Morolli, continuano a colpire, fino al 17-25 che può far partire la festa romagnola addirittura con un set di anticipo. Ultimo parziale, con Morolli che concede giustamente spazio alle meno utilizzate, ma che si tinge ancora dei colori Libertas: 18-25 e vittoria Bleuline.





Tra un' esultanza e l'altra, è coach Morolli, promosso al primo tentativo, a riassumere una stagione dura quando splendida: "Un grandissimo risultato, la squadra ha sempre creduto nella promozione. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me, ma soprattutto le ragazze, protagoniste di una crescita esponenziale, in primis sul piano della mentalità. Abbiamo dovuto rinunciare a Eleonora Sopranzetti per tutta la stagione, e questo avvalora ancor di più l'impresa compiuta".