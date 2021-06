Volley femminile, l'Under 15 della Libertas conquista il titolo territoriale

"Si tratta di un gradino importante per questo gruppo che alleno da tre anni e che in questo lungo percorso non ha mai smesso di lavorare con serietà e umiltà", afferma coach Sandro Roli

L'under 15 femminile della Libertas Volley Forlì ha conquistato il titolo territoriale dopo una faticosa e bella finale contro Cattolica Volley. "Si tratta di un gradino importante per questo gruppo che alleno da tre anni e che in questo lungo percorso non ha mai smesso di lavorare con serietà e umiltà - afferma coach Sandro Roli -. Abbiamo vinto 3 0, ma onore alle avversaria che ci hanno fatto sudare le cosiddette sette camicie e che non hanno mai mollato un attimo ma le mie ragazze sono state brave ad avere pazienza su ogni punto ed hanno dimostrato di essere un vero gruppo".

"Adesso ci aspetta la fase regionale con i quarti di finale che ci faranno incrociare con la forte Ravenna.venderemo cara la pelle e ci prepareremo a dovere per questa importante sfida ma che le ragazze affronteranno sapendo che tutto è possibile - conclude -. Un grazie ai genitori che in tutto questo anno difficile non sono riusciti mai a vedere una partita dal vivo ma non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno.Venerdi alla fine della partita erano tutti fuori dalla palestra ad aspettarci per applaudire le ragazze che hanno reso possibile questo risultato".