Volley femminile, la Bleuline continua il suo cammino: sabato test con Faenza

A distanza da quasi undici mesi dall'ultima gara ufficiale giocata, e a meno di venti giorni dalla quanto mai attesa ripartenza, prosegue senza soste la preparazione della Bleuline volley Forlì. Preparazione che fila via liscia, con le giocatrici tutte a disposizione di coach Morolli col recupero di Bacchilega e con Sopranzetti che prosegue il recupero dall'infortunio. Preparazione che ha visto le forlivesi in campo anche in due allenamenti congiunti.

Luci ma anche qualche ombra contro la giovane Teodora dell'ex Delgado, con la gara chiusasi con la vittoria per tre a due delle forlivesi, decisamente migliore quanto visto invece a casa della Clai Imola, impegnata nel campionato di serie B1, dove Gardini e compagne si sono imposte col punteggio di tre a uno dopo una prestazione che lascia decisamente ben sperare.

Ora un altro allenamento congiunto contro le pari categoria di Faenza, previsto per sabato, e poi circoletto rosso segnato nella data di sabato 23 gennaio, con l'esordio previsto tra le mura amiche contro Corridonia. Intanto la società, alla presenza di Gloria Padovani e Giovanni Bazzocchi, titolari della Bleuline srl, da anni patner leader della Libertas volley, ha presentato la nuova divisa da gioco con cui le forlivesi affronteranno la stagione alle porte. Occasione per uno scambio di auguri e ringraziamento con lo staff Bleuline, da sempre quantomai vicino e presente alla Libertas.