Volley femminile, sconfitta in casa della Triestina per la Bleuline Libertas

Arriva a Trestina la seconda sconfitta stagionale per la Bleuline volley Forlì, sconfitta per tre a zero nel big match dell'ultima giornata della prima fase di campionato. Risultato severo, forse anche un pò troppo, maturato comunque alla fine di un match giocato molto bene dalle padrone di casa, bravissime a concretizzare tutto il possibile e ad approfittare di ogni errore commesso dalle romagnole. Bleuline che cade dopo cinque vittorie consecutive, ma che, al netto del recupero della partita interna contro Fano la cui data verrà ufficializzata nei prossimi giorni, chiude questa prima fase con sette vittorie e due sconfitte. Recupero a parte, stop fino ai primi di maggio, quando prenderà il via i play off promozione per il salto di categoria.

Morolli recupera Gallo ma non ancora Collet e promuove nuovamente Stradaioli tra le prime sei. L'inizio di Gardini e compagne non è affatto male: Forlì scatta bene trascinata da Gardini stessa e alla buona incisività di Cecilia Morolli, arrivando anche alle sei lunghezze di vantaggio sul 17 a 11 a proprio favore. Trestina non ci sta affatto: è Giunti a suonare la carica, la Bleuline si perde un pò ma il lungo finale punto a punto regala alle romagnole almeno quattro set point, mai concretizzati, e alla fine lo scatto vincente è di Trestina: 30 a 28 e uno a zero locale. Musica diversa nel secondo set, dove la Bleuline non scende praticamente mai in campo: Morolli prova a mescolare un pò le carte inserendo Parenti e Caldara per Stradaioli e Bacchilega ma il 25 a 12 è più di una sentenza e il due a zero è cosa fatta. Con le spalle al muro Forlì prova a riaprirla in un terzo set molto simile al primo: Libertas avanti con vantaggi minimi, testa a testa finale, due set point annullati da Trestina e lunghissimo finale che sancisce la vittoria locale, con un ultimo parziale chiuso col punteggio di 31 a 29.