Volley femminile serie C, l'Emanuel Riviera Rimini straccia la Claus Libertas Forlì

La terza giornata di questa incredibile stagione sportiva inizia come peggio non poteva: grave lutto nelle file di Riviera Rimini con la morte improvvisa del loro presidente Gabriele Pace (per onorarne la memoria, la società decide di procedere alla partita) e la comunicazione che su 20 gare previste nei 4 gironi se ne sarebbero giocate 9 causa fermo per contagio da covid-19. Eppure si continua.

Le riminesi partono con uno stimolo in più e nel primo set fanno la partita vincendo la frazione con una facilità disarmante. Nel secondo e terzo set le forlivesi, senza la centrale Yabre a casa per infortunio e la seconda palleggiatrice Altini indisposta, ha buoni momenti, ma ne ha altrettanti peggiori e, quando capitan Garavini (buona la sua prova nel grigiore generale) è in seconda linea, la luce dell’attacco si spegne come finisce la speranza di fare proprio almeno un set o il punto della bandiera. Ricezione imprecisa e difesa superficiale non aiutano le ospiti. Due squadre giovani e promettenti si fronteggiano con la differenza che si denota il maggior carattere delle padrone di casa, che evidenziano una costante lotta e attenzione su tutti i palloni. Non c’è molto altro da dire se non che le forlivesi dovranno cambiare atteggiamento per raccogliere le sudate soddisfazioni e, soprattutto in palestra, lavorare tanto.

Emanuel Riviera Volley Rimini – Claus Libertas Volley Forlì 3 – 0 (25-15; 25-19; 25-21)

Tabellini

Toresi 2

Garavini G 19

Chiericati 3

Romagnoli 1

Giunchi 6

Bellavista 7

Simoncelli 1

Brasina 0

Garavini E e Macchi liberi

Monti, Sare, Laghi e Casadei n.e.

Ace: Libertas 4 – Riviera 6

Batt. Sbagliate: Libertas 3 – Riviera 6

Muri: Libertas 4 – Riviera 6

Attacchi punto: Libertas 31 – Riviera 44

Errori: Libertas 17 – Riviera 10

Libertas . Ricezione 54% - Attacco 34%