Volley, Forlì non è in partita: Modena ringrazia, ora i playoff sono compromessi

Male i forlivesi specialmente nei fondamentali come in battuta, difesa e attacco

Partono male questi playoff per la Querzoli Volley Forlì che perde nettamente con un secco 3 a 0 in casa della Moma Anderlini Modena con questi parziali: 25-16, 25-23 e 25-22. Serata da dimenticare per i ragazzi di coach Gabriel Kunda che sbagliano l'approccio al match e permettono alla formazione emiliana di dominare il primo set e di vincerlo con facilità 25-16. Secondo e terzo set con la Querzoli che prova una sterile reazione riuscendo a rimanere in partita ma non abbastanza per portare a casa una vittoria arrendendosi prima ad un 25-23 poi nel terzo ed ultimo set per 25-22.

Male i forlivesi specialmente nei fondamentali come in battuta, difesa e attacco. Ora testa alla gara di ritorno in programma domenica ore 18:00 al Ginnasio sportivo e li Forlì per ribaltare la situazione non potrà più sbagliare.