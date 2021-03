Volley, grande Nicolas Kunda: la Querzoli vince ancora, battuta San Marino

Dopo oltre un mese di assenza dal proprio campo amico del Ginnasio sportivo, la Querzoli Volley Forlì conferma la sua marcia vincente battendo la Titan Service San Marino dell'ex coach Mascetti per 3 a 1. Gara non semplice che la Querzoli Volley Forlì ha conquistato contro una formazione avversaria determinata, attenta e aggressiva come quella di San Marino degli ex Benvenuti e Cicconi giocata sempre punto a punto e mai scontata nel risultato. Primo e secondo set ad appannaggio dei ragazzi di coach Gabriel Kunda che si impongono 25-20 e 25-23 portandosi subito sul 2 a 0. Nel terzo set sono i troppi errori dei forlivesi che danno la possibilità alla Titan Service San Marino di rifarsi sotto vincendo il parziale 21-25 e riaprendo il match, ma è nel quarto set che la Querzoli Forlì esce alla grande conducendo il set fino al definitivo 25-20 grazie anche all'ottima prestazione di Nicolas Kunda autore di 23 punti e di Martin Donati autore di 13 punti che regalano così l'ennesima vittoria alla Volley Forlì.