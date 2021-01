Volley, la Bleuline comincia come meglio non avrebbe potuto la stagione 2020-2021

Comincia come meglio non avrebbe potuto la stagione 2020-2021 della Bleuline volley Forlì. Nella gara inaugurale del ginnasio sportivo le forlivesi mandano in onda una prestazione che se non è perfetta ci si avvicina molto, annichilendo la temibile Corridonia in un'oretta e un quarto di gioco in una gara senza mai storia. Le marchigiane non riescono praticamente mai ad entrare in partita, eccezzion fatta per le prime battute del terzo set, mentre la Bleuline gira che è un piacere dall'inizio alla fine.

Inizia la giovane Gallo, che firma i primi due punti della stagione forlivese, poi sale in cattedra Gardini, che con tre ace consecutivi indirizza il primo set verso un monologo Libertas: il 25-15 è eloquente di un set a senso unico. Secondo set, Corridonia ci prova e mette per un attimo anche la testa avanti, ma la risposta delle ragazze di Morolli non tarda ad arrivare: squilli di Caldara e Cecilia Morolli, che scartano a perfezione ogni cioccolatino messo a disposizione da Elisa Morolli, perfetta direttrice di un'orchestra che gira che è un piacere. Il resto lo fa Collet, un muro invalicabile per l'attacco delle ospiti, ben sei muri vincenti per l'ex Clai Imola. Corridonia sparisce nuovamente e la stessa Collet chiude il parziale sul 25-17.

Terzo set, finalmente si intravede un pò di partita, Benedetti, la migliore delle sue, prova a spingere la riscossa. Si arriva alla parità a quota nove, poi la Bleuline risprende a sgasare: Morolli/Gallo, il muro di Collet e Gardini e una difesa di Gregori che respinge anche la polvere: sei a zero di parziale forlivese e sul 15 a 9 si ha l'idea che i titoli di coda inizino a scorrere. Corridonia non si rialza più, chiude la più piccola delle Morolli per un 25-14 che lascia poco spazio ai commenti. Un'esordio come meglio non ci si poteva aspettare, per una squadra che gioca a meraviglia e che dà forte idea di identità e coesione del gruppo. Ora, sabato prossimo, il primo viaggio stagionale, direzione Fano.

Tabellino

Bleu Line Libertas volley forli - Corplast Corridonia 3-0 (25-15, 25-17,25-14)

Bleu Line Libertas volley forli : Morolli C. 8,Stradaioli ne, Gregori libero,sopranzetti ne,Gardini 11, Bacchilega ne, Parenti ne,Gallo 6, Gennai ne, Collet 14, Morolli E. 4,Caldara 7