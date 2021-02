Volley, la Bleuline espugna Cattolica e si porta in testa alla classifica del girone I

Con un secco tre a zero la Bleuline volley Forlì espugna Cattolica portandosi momentaneamente in testa alla classifica del girone I, complice il rinvio causa maltempo delle altre due gare previste. Forlì fa suo il derby, con una partita accorta e giudiziosa, comandata dall'inizio alla fine senza particolari patemi d'animo. Pomeriggio macchiato dall'infortunio occorso alla sfortunatissima Sopranzetti verso metà del primo set, infortunio che verrà valutato nei prossimi giorni e che rende un pò meno dolce la vittoria finale.

Morolli recupera Collet e al centro preferisce la positiva Bacchilega di sabato scorso a Caldara. Scelta che premia in pieno, sono infatti la 2003 scuola Clai e Camilla Gardini a suonare subito la carica: sul 4 a 8 la Cattolica delle ex Gugnali e Godenzoni è subito doppiata nel punteggio. Entra Collet per Sopranzetti, la Bleuline controlla agevolmente il parziale sino al 17-25 finale. Il secondo non è altro che il proseguo di quello precedente: o meglio, Cattolica ci prova fino alla parità a quota sei, poi la Libertas piazza quel parzialino indispensabile a togliere ogni tipo di sofferenza: ancora Bacchilega e Gardini e in tre quarti d'ora scarsi è già due a zero Bleuline.

Terzo set: il copione è sempre quello, Cattolica ce la mette tutta, ma il divario è quello: il 2 a 6 con cui si inizia è il preludio ad un set dove le padrone di casa combattono ma dove Forlì tiene sempre il manico. La Bleuline vince, con merito, e incrocia le dita per Eleonora Sopranzetti. Sabato si torna tra le mura amiche, ospiti le umbre del Trestina Perugia.