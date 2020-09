Volley, la Bleuline Libertas si tinge d'azzurro: prestigiosa convocazione per Letizia Bellavista

La Bleuline volley Forlì si tinge d'azzurro. E' notizia di queste ore infatti che la schiacciatrice-ricevitore Letizia Bellavista, classe 2006, è stata convocata dalle federazione italiana pallavolo per uno stage di tre giorni che si svolgerà al Centro Pavesi Fipav di Milano. Stage riservato alla categoria allieve. Un'enorme soddisfazione per la giovane atleta in primis e per la Bleuline volley, testimonianza del lavoro costante di crescita del settore giovanile. "Letizia è innanzitutto una bravissima ragazza - afferma Sandro Roli responsabile dell'area tecnica - con ottimi risultati scolastici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si è dimostrata, sin da quando è entrata a far parte della nostra famiglia, un esempio per determinazione e spirito di sacrificio. Sarà per lei un'esperienza che credo ricorderà tutta la vita, con la speranza che sia per lei la prima di una lunga serie di gioie sportive - aggiunge -. Quando lo ha saputo tremava dalla felicità, e sono certo che come lei altre che stanno lavorando altrettanto bene raggiungeranno risultati. Speriamo quindi sia la prima di tante altre soddisfazioni che ripagano anche staff e allenatori per la bontà del lavoro svolto quotidianamente".