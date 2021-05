Volley, la Querzoli si inceppa sul più bello: fatale il golden set, in finale ci va Piacenza

Si inceppa sul più bello la corsa della Querzoli Volley Forlì che al Ginnasio sportivo cede al golden set all'Ongina Piacenza vedendo sfumare così la finale per la promozione in A3 a cui accederanno invece i piacentini che affronteranno la Geetit Bologna. Una rimonta quasi insperata per la formazione piacentina che, dopo aver perso la gara di andata 3 a 1, ribalta il match di ritorno sempre con lo stesso punteggio di 1 a 3 (22-25, 23-25, 25-19, 23-25) vincendo a poi al golden set con un perentorio 9-15.

Serata invece da dimenticare per la Querzoli Volley Forlì che soccombe ad una prestazione di alto livello dei diretti avversari; forlivesi fin da subito in difficoltà specialmente in ricezione e in attacco che non sfruttano la possibilità di poter passare il turno con soli due set vinti. Si conclude così la stagione per i ragazzi di coach Gabriel Kunda, che si fermano al secondo turno dei playoff. Nulla toglie però all'ottima stagione fin qui espressa dalla formazione forlivese capace di dominare il proprio girone di serie B e quindi consapevole di avere una buona base per ripartire la prossima stagione.