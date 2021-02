Volley, riparte anche la serie C: la Libertas dà spazio alle giovani promesse

Conto alla rovescia per il via dei campionati regionali di serie C di volley, che avverrà sabato, dopo un anno esatto di stop dovuto alla pandemia del Covid-19.

Il campionato verrà distribuito unicamente sulle gare del girone di ritorno, per cui sono state annullate quelle di andata. Verranno disputati i play-off con modalità ancora da definire, mentre non si svolgeranno i play-out con conseguente blocco delle retrocessioni. La Libertas Volley Forlì è stata profondamente rinnovata, dando tanto spazio alle giovani promettenti con una media di età inferiore ai 18 anni, con una rosa allargata per avere ricambi e per premiare alcune giovanissime che si sono distinte nelle loro categorie.

Confermate la centrale Toresi e i martelli Garavini, Giunchi, Ikenna e il libero Macchi. Rientrata dagli impegni universitari il libero Garavini, mentre il rinforzo è la centrale Yabre, arrivata dalla B2. In condivisione col l’under 17 d’eccellenza ci sono la centrale Chiericati, i giovanissimi martelli Simoncelli (classe 2006 )e Bellavista (classe 2006). Rientrano nel giro regionale i martelli Brasina, Laghi, Sare e Tampellini. Per finire, completamente cambiata la regia con l’esperta Romagnoli e con la giovanissima Altini (classe 2006). Cambiano anche gli allenatori col ritorno di coach Bazzocchi affiancato dall’esperto Briganti.

Confermato lo storico sponsor Claus. Il campionato verrà giocato a porte chiuse come da dpcm e si dovranno rispettare tutte le regole previste dai decreti e dalle indicazioni di Federvolley. Le gare casalinghe si disputeranno il venerdì alle 21:30 al Ginnasio Sportivo (i sabati saranno impegnati dalla nostra B2 e in alternativa dalla B maschile). La Claus comincia in trasferta contro la My Mech Cervia, con inizio alle 18:30 Prima gara casalinga venerdì 19 febbraio alle 21:30 contro il Riccione volley.