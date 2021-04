Volley serie B, gara combattuta e ricca di errori: la Querzoli manca la decima

Per la prima volta in stagione quindi, la Querzoli Volley Forlì cede il passo in campionato

La Kerakoll Sassuolo compie il colpaccio e al cospetto della capolista Querzoli Volley Forlì espugna il Ginnasio sportivo al tie break al termine di una gara combattuta e ricca di errori da entrambe le parti, ma con un epilogo alquanto contestato dai forlivesi. Per la prima volta in stagione quindi, la Querzoli Volley Forlì cede il passo in campionato mancando la decima vittoria consecutiva su dieci gare disputate mantenendo comunque il primo posto in classifica e in attesa di partire con i playoff con il primo turno in programma il 12-13 maggio.

Gara come dicevamo combattuta fin dal primo set con i forlivesi capaci di vincere subito 25 a 16; la Kerakoll Sassuolo però è in partita e riporta il risultato in parità aggiudicandosi il secondo set 25 a 22. Con le ottime prestazioni di Porcellini e Kunda (autori nella serata di 20 punti entrambi) il terzo set è ad appannaggio ancora della Querzoli Volley Forlì che vince 25 a 19 ma nel quarto set gli ospiti non mollano e mettendo in difficoltà Forlì con il servizio, vincono 23 a 25 portando così la gara al tie break.

Atto finale giocato punto a punto fino al 20 pari, poi un doppio rosso incomprensibile ai danni di due giocatori della Querzoli Volley Forlì che lamentavano un fallo in battuta di Sassuolo regalano cosi la vittoria alla formazione emiliana per 3 a 2 e un finale di serata amaro invece per la squadra di coach Gabriel Kunda.