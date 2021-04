Volley serie B, la Querzoli si conferma in forma e suona la nona sinfonia

Nel penultimo recupero della regular season, la Querzoli Volley Forlì suona la nona sinfonia consecutiva e confermando il suo ottimo momento, batte per 3 a 1 la Sab Heli Rubicone. Non una prestazione brillante per i ragazzi di coach Gabriel Kunda, anche per merito di una Sab Heli Rubicone salita a Forlì con l'intento di dare battaglia e mettere in difficoltà i forlivesi. Primo set illusorio con la Querzoli Forlì che regola la formazione ospite con un perentorio 25-14.

Nel secondo set, complice un calo di tensione e con la freschezza della Sab Heli Rubicone capace di essere perfetta in ogni fondamentale, il match torna subito in parità con gli ospiti che vincono per 20 a 25. Terzo set che parte ancora malissimo per la Querzoli che cede ad un break di 7 punti, ma un Porcellini in serata regala il set ai forlivesi 25 a 22 e Forlì di nuovo avanti.

Quarto e ultimo set di pura formalità con Forlì che conduce il set chiudendolo 25 a 16 per il definitivo 3 a 1. E' stata una gara nel complesso costellata da diversi errori, ma che ha permesso comunque alla compagine di Gabriel Kunda di far esordire i giovani Enrico Bassi e Graziani Gianmarco che si sono ben comportati e di guardare con grande fiducia ai prossimi playoff.