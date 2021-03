Volley serie C, la Libertas cede 3-1 contro la Gattelli Ravenna

. Formazione quasi al completo per Forlì pur lasciando la centrale Yabre ancora a riposo per precauzione dopo l’infortunio subito

Sconfitta per 3-1 per la Libertas Volley Forlì nella trasferta a Ravenna contro la Gattelli, che si è disputata alla scuola Ricci-Muratori. Formazione quasi al completo per Forlì pur lasciando la centrale Yabre ancora a riposo per precauzione dopo l’infortunio subito. Fra le file delle padrone di casa anche l'intramontabile Laura Zebi, indubbiamente in gran forma e fuori quota che sorprende un po' trovarla in mezzo ad una squadra giovane e già valida di suo.

Primo set in sordina da parte di Forlì, che cede 25-19. Nel secondo, con qualche modifica voluta da coach Bazzocchi, la Claus parte decisamente bene sorprendendo le ravennati, mantiene sempre il comando e si aggiudica il primo parziale di questo anomalo e sfaccettato campionato. Nel terzo set la Libertas sfrutta i tantissimi errori delle avversarie, ma sul 16 a 15 Zebi prende di nuovo il comando e tira la volata finale lasciando le mercuriali a quota 20.

Inizia il quarto set e le ragazze di Bazzocchi mostrano tutto il loro potenziale prendendo un buon vantaggio che arriva addirittura a 6 punti (10-4). Ma Zebi e Balducci ricominciano a bombardare, arrivando ad un punto (20 a 19 per la Claus). Un parziale di 3-0 della Gattelli le riporta in vantaggio per la prima volta nel set. Stringe i denti la Libertas, ma rimane sotto grazie ancora alle sue attaccanti da serie superiore: 25-23. Buona la prestazione di Garavini e delle due under 15 Simoncelli e Bellavista.

TABELLINI

Toresi 3

Garavini G. 18

Chiericati 1

Romagnoli 1

Giunchi 4

Bellavista 11

Simoncelli 11

Tampellini e Sare 0

Garavini E. e Macchi liberi

Altini e Brasina non entrate

Yabre infortunata

Allenatori: Bazzocchi e Briganti

Arbitri: Barducci e Babini entrambi di Ravenna

Ace: Claus 7 – Gattelli 11

Battute sbagliate: Claus 7 – Gattelli 3

Muri: Claus 6 – Gattelli 2

Punti diretti: Claus 36 – Gattelli 60

Errori: Claus 16 – Gattelli 33