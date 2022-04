Volley serie C, il ko contro Bellaria è già dimenticato: al Ginnasio la Claus batte Riccione

La delusione per la gara di Bellaria terminata al tie-break di sabato sera è già passata. Le ragazze della Claus Libertas si sono infatti imposte lunedì sera per 3-0 nel match di recupero contro il Riccione Volley (25-17, 25-19 e 25-16 i parziali), digerendo così lo smacco digerito domenica. La differenza tecnica fra le due compagini si è subito evidenziata e mai la gara è stata in dubbio. Coach Bazzocchi ha messo in campo Bellavista e Stradaioli in banda, Chiericati e Giunchi al centro, Simoncelli opposto, Gennai in regia e Calderoni libero. Risponde coach Garavini del Riccione con Chistè, Magnifico, Caciagli, Di Paola, Paolassini, Santini e Morelli libero.

Subito avanti la Claus pur combinando qualche pasticcio in battuta e in ricezione, ma confortata dagli stessi errori di Riccione. La Libertas prende il largo e non sono sufficienti i due time out richiesti da Garavini per correggere la direzione del set. Tentativo di Riccione di ridurre lo svantaggio (parziale di 4-0 a loro pro) bloccato da Bazzocchi che chiama un time out per tranquillizzare il suo sestetto che rientra in campo e chiude il parziale.

Il secondo set è copia del primo, unica cosa da rilevare, a parte le prove di Stradaioli e Giunchi che dominano nei loro ruoli, è la sostituzione di Bellavista (che non riesce a trovare la strada per perforare la difesa di Riccione) con Ikenna. Terzo e ultimo parziale: rientra Bellavista che ritrova il bandolo della matassa, continua Simoncelli a perforare il muro delle ospiti, ma anche le centrali Chiericati e Giunchi, Stradaioli ben servite da Gennai fanno la loro parte definendo il predominio delle Forlivesi che si aggiudicano set e incontro. Brave tutte le ragazze di Bazzocchi che anche in questa gara hanno strappato gli applausi dei presenti.

Tabellini

Stradaioli 11

Chiericati 4

Ikenna 2

Giunchi 10

Monti 1

Bellavista 9

Simoncelli 9

Gennai 5

Calderoni e Gardelli liberi

N.e.: Artistico, Casadei e Karaj

Ace: Claus 4 – Riccione 6

B.s.: Claus 9 – Riccione 6

Muri: Claus 5 – Riccione 2

Attacchi punto: Claus 42 – Riccione 27

Errori: Claus 6 – Riccione 17

Claus: ricezione 72% - attacco 51%

Arbitri: Cappucci e Babini di Ravenna

Referto elettronico: Sbarzaglia Susi

Pubblico: 35