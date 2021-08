Volley, si rinnova per la sesta volta il matrimonio tra Libertas e Bleuline

Col roster 2021/2022 che comincia definitivamente a prendere forma, con l'annuncio del nuovo opposto titolare previsto nei prossimi giorni, altre importanti conferme arrivano nell'orbita della Libertas volley Forlì. E' noitizia infatti del rinnovo della collaborazione, giunta oramai al sesto anno consecutiva, tra Libertas e Bleuline, con la nota azienda forlivese che accompagnerà nuovamente la formazione forlivese nella prossima avventura stimolante avventura del campionato di serie B1. Un rapporto oramai solido, consolidato negli anni, come dice Giovanni Bazzocchi, amministratore delegato della Bleuline: "Dopo la bellissima promozione dello scorso anno, siamo quanto carichi ed entusiasti per la prossima stagione. Una passione la nostra per il mondo dello sport ma per la Libertas soprattutto. Siamo come sempre pronti a disponibile a dare il massimo sostegno alla Libertas in generale, e al suo progetto, che abbraccia tutti i campionati e tutte le categorie, dalle piu' piccine alle piu' adulte, sino ad arrivare alla prima squadre, capace lo scorso anno di emozionarci fino alla promozione finale." Grande attenzione anche a tutto il settore giovanile, per una Bleuline da quest'anno ampliata nella propria struttura. E' notizia infatti dell'acquisizione da parte di Bleuline di uno storico marchio del territorio forlivese, la Remi Traslochi, entrata definitivamente a far parte della famiglia Bleuline. Un'ampliamento importante con l'acquisizione di una ditta storica, con un'importante ampliamento portato anche a diversificare il proprio Business.