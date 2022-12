Volley femminile B1. Bleuline Forlì, un altro derby romagnolo per ripartire

Nello sport spesso bisogna avere pazienza nell’aspettare i momenti giusti per il riscatto. La Bleuline Forlì può approfittare di una di queste occasioni e a distanza di appena tre settimane: lo scorso 19 novembre, la formazione biancoblu ha perso in casa l’atteso derby contro l’Angelini Cesena, uno 0-3 che ha lasciato il segno ma anche una ferita che può essere in parte rimarginata. Sabato 10 dicembre alle 20:30 è infatti in programma un altro derby romagnolo, forse non proprio con la D maiuscola come quello contro Cesena, ma pur sempre una stracittadina.

Al PalaCosta, le ragazze di coach Morolli affronteranno la Mosaico Ravenna, terza forza del girone D della B1 di volley femminile. Dopo il complicato match con la capolista Bologna, le forlivesi dovranno dunque confrontarsi con un’altra avversaria che sta lottando per la zona play-off. Le ravennati hanno appena perso il secondo posto in classifica a vantaggio della Clai Imola che ha proprio battuto la Mosaico nell’ultimo turno di campionato in una sfida a dir poco agguerrita. La Bleuline dovrà dunque fare i conti con la voglia di rivalsa delle ragazze di coach Focchi, senza dimenticare che bisogna prestare attenzione alla zona “calda” del girone D.

Forlì ha 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto che è attualmente occupato da una rinfrancata Pieralisi Jesi. È comunque una fase della stagione in cui basta davvero poco per ritrovarsi in una posizione interessante o in una preoccupante nel giro di una sola partita. Contro la VTB Bologna si è vista una Bleuline determinata e pronta a replicare agli attacchi incisivi della capolista, servirà lo stesso spirito con Ravenna, ovviamente con la speranza che il risultato sia diverso. Ci sono 8 lunghezze di differenza tra le due formazioni, Forlì ha tutte le risorse per non far pesare questo divario e alleggerirlo in maniera decisiva.