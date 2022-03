B1: la Bleuline Forlì asfalta Certosa e conquista il secondo posto “virtuale”

Bastano pochi e semplici calcoli per capire quanto sia stata impetuosa la vittoria di ieri della Bleuline Forlì nel recupero di campionato contro il Volley Certosa. Il 3-0 in favore delle biancoblu non rende l’idea del loro dominio, visto che le ragazze di coach Morolli hanno lasciato appena 32 punti alle avversarie, in pratica meno di 11 a parziale. Si tratta dello stesso risultato ottenuto pochi giorni fa, ma a campi invertiti.

Certosa è ultima in classifica nel girone D della B1 femminile di volley e vanta appena 2 punti, ma sono proprio queste le partite da non sottovalutare. Forlì ha quindi dimostrato di essere una formazione matura e che sfrutta la stessa cattiveria agonistica in qualsiasi gara. Il successo di ieri ha garantito alla Bleuline il secondo posto provvisorio e virtuale: l’Esperia Cremona è stata superata in classifica (38 punti contro 37), anche se le romagnole hanno un match in più.

Essere comunque con il fiato sul collo nei confronti delle due dominatrici del girone (Cremona e Montale) e dunque a portata di play-off è un grande merito per le biancoblu. I primi due set contro Certosa sono stati praticamente uno la fotocopia dell’altro. Nel primo Forlì ha dominato dall’inizio alla fine, lasciando alle lombarde appena 8 punti, mentre sono stati 9 quelli raggranellati da Certosa nel secondo parziale.

Un pizzico di equilibrio in più si è registrato nel terzo set, concluso comunque con un eloquente 25-15. La squadra tornerà in campo già fra due giorni per affrontare, ancora una volta tra le mura amiche, Garlasco. Il tabellino del match:

Bleuline Forlì-Volley Certosa 3-0 (25-8, 25-9, 25-15)

Forlì: Gregori (L), Morolli, Mauriello, Gardini, Bacchilega, Gallo, Morolli, Macchi, D'Aurea, Parenti, Laghi, Ghiotti. All. Morolli.

Certosa: Biancardi, Conforti, Stagnaro, Maggi, Giunta, Belloni, Bonfanti (L), Viola, Juncu, Marabelli, Casarino, Gardini. All. Di Toma