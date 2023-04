B1. Bleuline Forlì autoritaria e concentrata a San Damaso: il sogno play-off continua

Un successo rotondo, il pronostico rispettato e la zona play-off che rimane lontana ma comunque ancora raggiungibile. L’ultima gara disputata dalla Bleuline Forlì ha portato in dote tutto questo: la formazione biancoblu si è imposta in tre set e senza grossi affanni sul campo della già retrocessa San Damaso. Le modenesi volevano fare bella figura di fronte al pubblico di casa, ma la Bleuline ha sfoderato una prestazione maiuscola, lasciando alla Tieffe appena 37 punti complessivi.

In questo modo le forlivesi possono ancora nutrire qualche speranza di arrivare terze nel girone D della Serie B1 di volley femminile e di accedere ai play-off promozione. Non è un’impresa semplice, visto che la Clai Imola ha 42 punti, mentre Forlì 37 e sono rimaste soltanto due gare da giocare. Proprio fra una settimana le biancoblu ospiteranno la Clai in quella che appare come la sfida decisiva, poi Forlì andrà a Modena, mentre le bolognesi affronteranno in casa la vicecapolista Altino. Tornando al match di ieri, la squadra di coach Morolli ha messo immediatamente le cose in chiaro, stravincendo il primo set e lasciando San Damaso ferma a 11 punti. L’ace di Simoncelli ha suggellato un parziale praticamente perfetto.

Nel secondo set San Damaso ha conquistato qualche punto in più, ma Forlì non è apparsa mai in difficoltà, anzi ha continuato a martellare fino a quando il primo tempo di Beatrice Bacchilega ha chiuso la frazione di gioco in maniera perentoria. Il terzo set ha regalato lo stesso copione, con il match point assicurato da un tocco astuto di Camilla Gardini sotto rete. Il tabellino del match:

TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO-BLEULINE FORLÌ 0-3 (11-25, 14-25, 12-25)

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Selmi, Tesini, Bellei, Baldoni, Pecorari, Guerra, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L), Semprini. All. Andreoli

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli