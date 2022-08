Volley femminile B1: per la Bleuline Forlì una doppia amichevole contro Imola

Il campionato di Serie B1 di volley femminile è stato annunciato ufficialmente dalla FIPAV con tanto di calendario e raggruppamenti. È ancora presto per il debutto, visto che la prima giornata è stata programmata per il prossimo mese di ottobre, intanto però le squadre cominciano a prepararsi anche con test importanti. È il caso della Bleuline Forlì che sfiderà due volte la CSI CLAI Imola, un doppio appuntamento che permetterà a coach Morolli di affrontare un avversario degno di nota.

Imola, infatti, è inserita nello stesso girone di Forlì (il D) e tra qualche mese ci saranno le partite “vere” tra le due squadre. Nel frattempo, le formazioni si studieranno meglio, per la precisione il 14 settembre al PalaRuscello di Imola e il 30 settembre a Forlì. Un derby è sempre un derby, anche quando si tratta di un’amichevole. Tra l’altro, bisogna ricordare che le due squadre hanno lottato a lungo per conquistare i play-off promozione nella stagione 2021-2022.

Nessuna delle due ci è riuscita, ma i confronti sono stati entrambi appassionanti. A ottobre, infatti, la Bleuline è uscita sconfitta al tie-break in casa dopo avere dominato il primo e il secondo set; ad aprile, poi, la gara di ritorno ha visto Imola vincere 3-1 al PalaRuscello con il momentaneo aggancio al secondo posto. In poche parole, Forlì-Imola non sarà mai una partita qualunque.