B1. La Bleuline Forlì fa tremare la capolista Bologna ma deve accontentarsi di un punto

Fino a oggi pomeriggio soltanto due squadre erano riuscite a strappare punti sul campo della capolista VTB Bologna. La Clai Imola e la Tenaglia Altino hanno impensierito la squadra che sta dominando il girone D della Serie B1 di volley femminile e a loro si è aggiunta la Bleuline Forlì. Le romagnole hanno conquistato un punto nel capoluogo emiliano, ma potevano essere molti di più. L’impresa di espugnare un taraflex così complicato è stata sfiorata di un soffio: la conquista della posta piena era a portata di mano e invece le ragazze di coach Morolli sono state costrette a disputare un tie-break che iniziato male ed è finito peggio.

Il 2-3 non toglie però quanto di buono visto in campo, cioè una Bleuline aggressiva e mai doma, in poche parole un team che avrebbe meritato molto di più. La sensazione che il colpaccio fosse nell’aria c’è stata già nel primo set. La VTB ha provato a far valere il fattore casalingo e la miglior classifica, guidando il parziale fino all’11-8. Poi Forlì è tornata in corsa, pareggiando i conti (15-15) e subendo il nuovo break bolognese. La partita è rimasta in bilico fino alla fine (23-23), con la Bleuline che ha avuto persino il set point.

Ai vantaggi ha però prevalso la capolista, una vera e propria beffa. Le biancoblu non si sono però demoralizzate, anzi hanno disputato un secondo set praticamente perfetto, lasciando appena 15 punti alla VTB e rimettendo in equilibrio il match. Nella terza frazione di gioco, le forlivesi hanno continuato ad attaccare come se non ci fosse un domani e il “premio” è stato il sorpasso nel conto set, un 25-22 maturato con grande attenzione e cura del minimo dettaglio. Il quarto set è stato invece quello dei rimpianti.

La Bleuline ha dominato e gestito i propri vantaggi, peccato che sul 21-15 si sia bloccato qualcosa. L’ingranaggio si è inceppato e Bologna ne ha approfittato tornando a stretto contatto con le romagnole (23-23). Il 25-23 per le padrone di casa ha chiuso un parziale che era praticamente nelle mani di Forlì. La batosta si è poi fatta sentire durante al tie-break: con un poderoso 8-3 al cambio campo, la capolista ha avuto vita facile nel prendersi il set corto e vincere un match a dir poco pirotecnico. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-BLEULINE FORLÌ 3-2 (26-24, 15-25, 22-25, 25-23, 15-8)

BOLOGNA: Ristori, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Laporta (L1), Dall'Olmo, Neriotti, Tonelli, Saccani. All. Zappaterra

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli