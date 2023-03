B1. La Bleuline Forlì fallisce anche il derby di ritorno: Cesena vince nettamente al Carisport

Una sconfitta netta e un terzo posto mancato. Non poteva finire in un modo peggiore il derby romagnolo per la Bleuline Forlì. La formazione biancoblu ha perso 3-0 al Carisport contro un’Angelini Cesena più determinata e vogliosa di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. L’assalto alla zona play-off è così mandato e le ragazze di coach Morolli dovranno cancellare presto questa delusione prima di rituffarsi nel campionato. Benazzi e compagne conducono la gara attaccando con pazienza contro la ben piazzata difesa avversaria, toccando tanti palloni a muro e gestendo bene le ricostruzioni.

Nel primo set Cesena inizialmente subisce in ricezione e il gioco appare più scontato; Forlì ne approfitta (6-9) ma Gennari in fast riporta le bianconere con la testa avanti (12-11); Di Arcangelo dai nove metri affonda la ricezione avversaria (19-14), Calisesi difende bene e Parise attacca una pipe imprendibile (22-16), Guardigli a muro dice la sua (23-19) ed è capitan Benazzi a chiudere il set con un ace 25-20. Il secondo parziale è più combattuto: Benazzi mura da sola la fast di Bacchilega (6-5), sempre lei picchia forte dalla seconda linea (11-9); Forlì tenta la fuga (16-18) e coach Lucchi inserisce Conficoni in regia; Pinali pareggia i conti in mani out (19-19) e nel punto a punto finale è Gennari a condurre le compagne alla vittoria firmando gli ultimi quattro punti bianconeri in attacco, a muro e infine con l’ace conclusivo 25-22.

Nell’ultimo set in campo c’è ancora Conficoni, Cesena strappa un parziale importante di sette punti consecutivi (da 5-5 a 12-5) che sembrano uno il replay dell’altro: Pinali in difesa è su tutti i palloni e Parise è mattatrice in attacco; Pinali torna in prima linea e manda in tilt il libero forlivese (16-12), Gennari a muro è solida (18-14), Bellini entra e serve bene Parise per la sua piazzata in parallela (24-19); l’invasione di Forlì decreta la fine del match 25-20. Il tabellino del match:

ANGELINI CESENA-BLEULINE FORLÌ 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

CESENA: Calisesi (L1), Parise 13, Di Arcangelo 2, Gennari 13, Pinali 11, Bellini, Guardigli 6, Benazzi 9, Conficoni; ne: D’Aurea, Polletta, Caniato, Evangelisti (L2), Bizzocchi. All. Lucchi.

FORLÌ: Tomat 14, Gregori (L1), Morolli C. 4, Mauriello 6, Tamborrino, Gardini 10, Bacchilega 7, Morolli E. 1, Simoncelli; ne: Sgarzi, Giunchi, Marise, Bellavista, Carnesecchi (L2). All. Morolli