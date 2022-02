B1: Bleuline Forlì infinita, batte al tie-break Fumara ed è terza da sola

All’ultimo respiro. La Bleuline Forlì torna finalmente in campo dopo un’attesa infinita per via del lungo stop imposto dal covid e infinita è stata anche la partita di ieri sera in casa contro il Fumara MioVolley. La formazione biancoblu di coach Morolli l’ha spuntata al tie-break, dopo essere andata due volte in vantaggio nel conto set e dimostrando di avere sangue freddo da vendere. Sono due punti preziosissimi per la classifica, visto che ora le romagnole sono solitarie al terzo posto del girone D della B1 femminile e possono continuare a puntare alla zona promozione.

Nell'avvio di gara a sorprendere è la grande compattezza della difesa forlivese: la Bleuline è abile a contrastare gli attacchi piacentini ed a scavare un solco importante (16-7) che il Fumara fatica a colmare: qualche punto di Fumara strappato nel finale non cambia l'esito del parziale che si chiude sul 25-18 per le padrone di casa. Il secondo set vede il MioVolley trovare maggiore concretezza: dopo una buona partenza di Scarabelli e compagne (4-8) si gioca punto a punto (14-16) con Falcucci che mette a terra nove palloni spianando apparentemente la via per il pareggio nel conto dei parziali.

Apparentemente perché Forlì raggiunge il 24-24 con tenacia e serve un’ulteriore scossa alle ospiti per chiudere 24-26 e pareggiare. Fumara apre con grande decisione il terzo parziale (0-6) poi a tornare in cattedra sono le grandi difese delle padrone di casa: si torna quindi a giocare punto a punto ma è la Bleuline a trovare il guizzo per tornare a condurre nel conto set. Una dinamica di segno opposto si registra nel quarto parziale: Forlì parte avanti nel punteggio, Fumara reagisce rimettendo la situazione in equilibrio.

Lo stacco finale questa volta premia il MioVolley che arriva quindi a giocarsi la gara al tie-break. Il quinto parziale è una girandola di emozioni: al cambio campo lo score è ancora decisamente incerto (8-6) ma Forlì sembra avere qualcosa in più in termini di energie residue. La sfida si decide al primo vantaggio con le romagnole che chiudono definitivamente e meritatamente i conti sul 16-14.

Bleuline Folì-Fumara MioVolley 3-2 (25-18; 24-26; 25-18; 19-25; 16-14)

Forlì: C. Morolli 9, E. Morolli 8, Maurielli 17, Macchi 1, Gardini 17, Bacchilega 8, Parenti, D'Aurea 6, Gregori (L). NE: Ghiotti, Laghi. All. L. Morolli

Fumara: Allasia 1, Caviati, Liguori 13, Chinosi, Scarabelli 18, Falcucci 16, Antola 2, Sacchi, Guaschino 14, Amatori 3, Nedeljkovic 5, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco