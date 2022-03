B1: la Bleuline Forlì non perde di vista i play-off, netto 3-0 ai danni del Certosa

Guai a sognare: il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta. Primo Levi metteva in guardia tanti anni fa con queste parole sibilline, ma la Bleuline Forlì è pronta a correre il rischio, in fondo sognare non costa nulla e la zona play-off del girone D della B1 femminile di volley non è poi così distante. Ieri sera le biancoblu di coach Morolli hanno vinto in modo netto e prorompente in trasferta, regolando in tre set il fanalino di coda Certosa.

Le romagnole non hanno affatto sottovalutato il match che aveva comunque un pronostico semplice: le partite, però, vanno sempre disputate e Forlì ha messo in mostra il meglio della propria pallavolo, concedendo alle padrone di casa un massimo di 18 punti. La gara è stata indirizzata dalla Bleuline subito nel migliore dei modi, con un 25-16 nel primo set che ha fatto capire qual era la differenza in campo tra le due squadre.

Ancora più netto è stato il predominio biancoblu nella seconda frazione di gioco: il 25-11 è stato eloquente come non mai e ha galvanizzato ulteriormente le forlivesi che poi hanno concluso il match con un 25-18 conquistato senza troppi affanni.

Come già anticipato, sognare è possibile: Forlì rimane al terzo posto con 35 punti, due in meno rispetto all’Esperia Cremona che oggi giocherà il big match contro la capolista Montale. Una delle prime due della classifica (o forse entrambe) lascerà sul campo dei punti, l’obiettivo della Bleuline è quello di non perderle di vista. Il tabellino del match:

Volley Certosa-Bleuline Forlì 0-3 (16-25, 11-25, 18-25)

Certosa: Biancardi, Conforti, Stagnaro, Maggi, Giunta, Belloni, Bonfanti (L), Viola, Juncu, Marabelli, Casarino, Gardini. All. Di Toma

Forlì: Gregori (L), Morolli, Mauriello, Gardini, Bacchilega, Gallo, Morolli, Macchi, D'Aurea, Parenti, Laghi, Ghiotti. All. Morolli.