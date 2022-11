B1: la Bleuline Forlì perde malamente il derby romagnolo, Cesena espugna il Ginnasio

Un derby cominciato male e terminato peggio. La Bleuline Forlì è costretta a leccarsi per la prima volta le ferite tra le mura amiche: finora le biancoblu erano imbattute al Ginnasio, ma a espugnarlo ci ha pensato purtroppo l’Angelini Cesena che si è dimostrata molto più concreta in attacco. Lo 0-3 finale è stato meritato per le ospiti bianconere, capaci di concretizzare al massimo qualsiasi occasione. Nel primo set sono state proprio le cesenati a cominciare meglio, con un 3-0 che non ha spaventato le ragazze di coach Morolli. L’Angelini ha mantenuto a lungo due punti di vantaggio, anche se poi ha indovinato le schiacciate giuste per creare un gap ancora più ampio (11-7).

Il time out della Bleuline non ha ridestato dal torpore le biancoblu che hanno visto Cesena allontanarsi sempre di più nel punteggio, una vera e propria emorragia che ha portato il risultato su un perentorio 23-14. Con otto match a disposizione, le bianconere non hanno avuto problemi nello sbloccare il conto set a proprio favore. Il secondo parziale è iniziato con un maggiore equilibrio (2-2, 3-3), poi il piccolo vantaggio accumulato da Forlì (6-4) è stato reso vano dalla rimonta dell’Angelini. Le padrone di casa sono riuscite a riavvicinarsi ma non a sufficienza per impensierire le ospiti (20-19).

Ancora una volta Cesena ha avuto maggiore pazienza nel contrattaccare e il 25-21 ha premiato le ragazze di coach Morri per il provvisorio 2-0. L’avvio della terza frazione di gioco è stato l’ennesimo assolo delle cesenati che dominano fin dal primo scambio e intravedono la possibilità di conquistare la posta piena (7-2, 11-3). La reazione delle forlivesi porta soltanto a un illusorio -3 (23-20), ma è un fuoco di paglia perché l’Angelini si ritrova in fretta e punisce la squadra di casa con il definitivo 3-0.

Con questo successo, le ragazze di coach Morolli vengono superate in classifica proprio dalle “cugine”: fra una settimana la Bleuline proverà a dimenticare questo derby complicato durante la trasferta marchigiana sul campo della Clementina 2020. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-ANGELINI CESENA 0-3 (16-25, 21-25, 20-25)

FORLÌ: Bacchilega, Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Gregori, Giunchi, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli

CESENA: Di Arcangelo, Caniato, Calisesi (L1), Gennari, Parise, D’Aurea, Benazzi, Polletta, Guardigli, Bellini, Conficoni, Evangelisti (L2). All. Morri.