B1: la Bleuline Forlì continua a credere nei play-off, 3-2 in trasferta contro Campagnola

Cinque set, una fatica incredibile, ma anche una grande soddisfazione. Il 2022 riserva una nuova gioia alla Bleuline Forlì che espugna il campo della Tirabassi & Vezzali Campagnola, imponendosi con un 3-2 che rafforza il terzo posto delle romagnola e non fa perdere contatto con la zona play-off. Si comincia con un buon equilibrio, poi c’è un black-out delle padrone di casa e la Libertas mette a segno un break di 6 punti consecutivi. Verso la fine del periodo, c'è una reazione da parte di T&V, fino ad arrivare al 23 pari, ma la Bleuline ha la pazienza giusta per chiudere a suo favore la frazione di gioco.

Nel secondo parziale, c'è una reazione forte da parte delle padrone di casa che tengono testa all'avversario. Forlì non demorde, e riesce a ricucire il lieve divario raggiungendo la parità (20-20). Dopo alcuni scambi concitati, non ci pensa due volte Campagnola ad approfittarne con Bernabé in battuta. Il pareggio è dietro l’angolo e le emiliane lo raggiungono con un 25-21 che riequilibra tutto. Nel terzo parziale la Libertas domina in modo esponenziale e T&V è fin troppo succube.

L'allenatore di casa le prova tutte, ma non c'è niente da fare. Nella quarta frazione, invece il riscatto c'è e si arriva persino al 20-9 per Campagnola. Nonostante il grande gap di svantaggio, Forlì (che nel frattempo schiera D'Aurea per Gallo) non molla e continua a rimontare fino a 22-17. In questa fase finale di set ci sono innumerevoli scambi concitati, e il 25-17 premia la Tirabassi & Vezzali, sancendo il tie-break. Fortunatamente è Forlì a spuntarla: la caparbietà regna ancora sovrana nel campo delle romagnole, con un 15-11 che dimostra quanto la Bleuline volesse questa vittoria. Il tabellino del match:

TIRABASSI & VEZZALI CAMPAGNOLA-BLEULINE FORLÌ 2-3 (23-25; 25-21; 11-25; 25-17; 11-15)

CAMPAGNOLA: Galli Venturelli; Bernabè; Fanzini; Scalera; Secciani; Fava; Puglisi; Trevisani; Varini; Frignani, Solieri (L). Lodi; Menozzi, Ferrari (L). All. Longagnani

FORLÌ: C. Morolli, E. Morolli, Maurielli, Macchi, Gardini, Bacchilega, Parenti, D'Aurea, Gregori (L), Ghiotti, Laghi. All. L. Morolli