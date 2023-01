B1. Bleuline Forlì, la rincorsa ai play-off passa dagli scontri diretti al Ginnasio

Le 12 fatiche…della Bleuline Forlì: proprio come Ercole, i prossimi mesi della formazione forlivese saranno caratterizzati da impegni non semplici, visto che il prossimo 4 febbraio comincerà il girone di ritorno del campionato di B1. Si tratta di dodici partite per cercare di coltivare la speranza dell’accesso ai play-off, un traguardo che non è certo impossibile per le biancoblu. La classifica del girone D parla chiaro. In testa c’è saldamente la VTB Bologna, seguita a tre lunghezze dalla Tenaglia Altino.

Il terzo posto, l’ultimo disponibile per gli spareggi che daranno accesso all’A2, non è poi così lontano. Il gradino più basso del podio lo occupa la Mosaico Ravenna che è attualmente a 23 punti, quattro in meno rispetto a Forlì. Per insidiare le romagnole, la squadra di coach Morolli dovrà gestire nel modo migliore soprattutto le partite interne. Al Ginnasio Sportivo, infatti, arriveranno tre formazioni che precedono la Bleuline in classifica e che hanno ambizioni di play-off identiche.

Tenaglia Altino, Clai Imola e la già citata Ravenna: sono queste le squadre che giungeranno nei prossimi mesi a Forlì, partite impegnative ma che possono mettere in luce ancora di più i progressi mostrati dalla Bleuline negli ultimi tempi. Tra le mura amiche bisognerà affrontare anche l’imprevedibile Campagnola Emilia, la Corplast Corridonia e la Clementina 2020 che sta tentando una non semplice rincorsa alla salvezza. Per quel che riguarda le trasferte, invece, bisognerà andare una volta in Umbria (Lucky Wind Trevi), un’altra nelle Marche (Pieralisi Jesi) e quattro volte in Emilia Romagna (Bologna, Cesena, San Damaso e Modena).

Dal punto di vista degli spostamenti, dunque, i chilometri da percorrere non saranno eccessivi, ma non va sottovalutato nemmeno un avversario. Il girone di ritorno comincerà a breve, fra poco meno di una settimana. Sabato 4 febbraio Forlì tornerà finalmente in campo, al Ginnasio, per affrontare la Campagnola Emilia che ha 5 punti in meno rispetto alla Bleuline. Il 6 maggio si faranno tutti i conti del caso, nel frattempo è bello sognare e immaginare lo scenario più positivo possibile.