Volley femminile B1. La Bleuline Forlì riparte da tre conferme importanti

Sono giorni importanti per la Libertas Volley Forli che, concluso il campionato, non ha conosciuto soste. In questo periodo si sono conclusi con grandissimo successo i camp estivi di pallavolo per ragazze sulla spiaggia di lido di classe e la società è sempre più concentrata ora nell'intendo di pianificare l'attività sportiva per l'anno 2023-2024. La prima buona notizia è che prosegue la collaborazione con la Bleuline, un connubio che dura oramai da anni con l'azienda punto di riferimento per la produzione e distribuzione di prodotti per la disinfestazione e per il controllo dei parassiti. L'azienda forlivese ha dato la propria disponibilità a contribuire allo sviluppo della Libertas Volley Forlì. in tutta la sua struttura sia nei confronti della squadra che milita nella serie maggiore (il campionato nazionale serie B1 femminile), che nei confronti di tutto il settore giovanile. Bleuline è un punto di riferimento pertanto per la crescita personale e sportiva delle tantissime giovani atlete che disputano i vari campionati.

I principali tasseli nella costituzione di una nuova competitiva squadra per il prossimo anno sportivo riguardano le riconferme di tre importantissime giocatrici che hanno contribuito al meraviglioso campionato appena concluso e che provengono direttamente dal settore giovanile del Libertas Volley, fiore all'occhiello della pallavolo femminile della città di Forlì. È definitivo l'accordo con il libero Giorgia Gregori, promossa quest'anno a nuovo capitano. Giorgia ha conquistato la fiducia del Team manager ed ha esordito nel campionato di B2 e dopo averlo vinto, ha dimostrato di essere competitiva anche in una categoria superiore, la B1, disputata negli ultimi due anni. Un'atleta di spessore e di carattere che contribuirà anche per la prossima stagione a tenere alta la difesa della società forlivese.

Altra conferma è l'accordo con la giovanissima giocatrice Martina Simoncelli promossa in prima squadra lo scorso anno, prodotto Libertas al 100%, con svariate vittorie nei campionati giovanili e scolastici e persino nel beach volley. Martina quest'anno dovrà dimostrare tutta la sua crescita e il suo valore, perché la società ha tantissime ambizioni su questa giocatrice. Ultima prestigiosa conferma è Letizia Bellavista classe 2006, vanta anche alcune convocazioni in Nazionale U16, anche lei prodotto del vivaio Libertas. Esordio in B1 anche per lei nella stagione appena trascorsa, quest'anno avrà l'opportunità di aver sempre maggiore spazio nel roster della squadra, per contribuire ad un campionato che le darà sicuramente tantissime soddisfazioni. La società sta lavorando sui nuovi acquisti per imbastire una squadra competitiva che sappia far divertire il tantissimo pubblico del Ginnasio Sportivo, a breve verranno diramati i nomi.