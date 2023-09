Volley femminile B1. La Bleuline Forlì si presenta alla città, appuntamento per domenica

La preparazione è iniziata da circa tre settimane per la Bleuline Libertas Volley Forlì e prosegue a ritmo serrato in vista della prima giornata di campionato sabato 7 ottobre contro Modena Volley. La società di Viale della Libertà quest'estate ha rinnovato moltissimo la squadra a partire dal nuovo allenatore Biagio Marone che si mostra soddisfatto della campagna acquisti di quest'anno: "Il gruppo è nuovo e si deve ancora amalgamare del tutto, ma stiamo lavorando per fare in modo di essere pronti per l'inizio del campionato”.

Orgogliosa del lavoro fatto la Libertas Volley Forlì ha deciso di presentare la squadra alla città domenica 17 settembre alle 18:00 presso il Foro Caffè e Cucina al foro boario. A tal proposito ecco le parole del Vice-presidente Riccardo Molinari: "Quest'anno abbiamo deciso di presentarci alla città passando un pomeriggio insieme, infatti domenica alle 18:00 alla presenza delle autorità, degli sponsor e di tutti coloro che vorranno partecipare presenteremo la rosa della B1 e la rosa della serie C. Un momento conviviale che permetterà di conoscere le ragazze della nuova squadra, interagire con loro, sono molto soddisfatto di evento e posso dire che non mancheranno momenti divertenti e che stiamo lavorando per avere con noi un ospite a sorpresa che ci è sempre stato vicino”.

La Libertas Volley Forli Invita quindi tutti al foro Boario Caffè e Cucina, dopo la presentazione sarà possibile fare un aperitivo tutti insieme a prezzi modici e scambiare quattro chiacchiere sul campionato che sta per cominciare, al motto di SU LE MANI PER LA LIBERTAS.