Volley femminile B1: la Bleuline Forlì sogna il sorpasso in classifica nella sfida con Trevi

Un aggettivo che Forlì spera non sia profetico: per la quinta giornata di campionato della B1 di volley femminile, la Bleuline se la vedrà in casa con la Lucky Wind Trevi. È proprio quel “lucky” che fa storcere il naso, le biancoblu di coach Morolli confidano nel fatto che le avversarie di domani non siano così fortunate. Scaramanzia a parte, le romagnole potranno fare affidamento sul tifo del Ginnasio Sportivo, un turno casalingo da sfruttare ma che sulla carta è equilibrato come non mai.

Entrambe le squadre hanno disputato tre partite, osservando il loro turno di riposo. Per il momento la classifica del girone D vede le umbre al sesto posto con 6 punti, mentre Forlì è in ritardo di due lunghezze e occupa il nono posto. L’occasione è dunque ghiotta per un sorpasso che farebbe dimenticare il brutto ko in Abruzzo contro la capolista Tenaglia Altino. La Lucky Wind è una compagine di tutto rispetto, venire a capo del match non sarà né facile né veloce: già nella scorsa stagione le trevane hanno dimostrato di che pasta sono fatte, sognando a lungo i play-off e rinunciando all’A2 per appena 6 punti.

In trasferta hanno fatto vedere di potersela giocare con chiunque, di conseguenza le biancoblu dovranno armarsi di pazienza, è facile immaginare una sfida che si risolverà al tie-break. Quest’anno Trevi ha una nuova guida tecnica, Gianluca Ricci, il cui esordio non è stato dei migliori: le umbre hanno debuttato in campionato con una sconfitta contro Imola, riscattandosi nelle altre due gare battendo 3-0 San Damaso e 3-1 Campagnola Emilia in trasferta. I presupposti per un incontro avvincente ci sono tutti, i tifosi forlivesi sono pronti a sostenere con il solito affetto le loro beniamine, l’appuntamento è in programma per la giornata di domani a partire dalle 17:30.