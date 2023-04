B1. Bleuline Forlì: il sogno play-off si infrange al Ginnasio Sportivo con Imola

La matematica condanna in maniera definitiva la Bleuline Forlì. La formazione romagnola cede in casa contro un’agguerrita Clai Imola: un successo avrebbe consentito alle ragazze di coach Morolli di accorciare fino a due sole lunghezze proprio sulle emiliane che dovevano difendere il terzo posto, l’ultimo valido per accedere ai play-off promozione della B1 di volley femminile. Nonostante le prove importanti di Bacchilega (19 punti) e Gardini (14), Forlì si è dovuta accontentare dell’unico set conquistato, scendendo anche al sesto posto in classifica nel girone D. Le imolesi sono scese in campo fin da subito cattive in difesa come non mai e sono state capaci di pungere in attacco come meglio non si poteva.

Uno spettacolo per gli occhi. Nei primi due parziali, equilibrati in tutta la loro durata e combattuti dal primo all’ultimo punto, si è vista una pallavolo di ottimo livello che ha divertito e fatto appassionare il numeroso pubblico presente sugli spalti dell’impianto forlivese. Imola è sempre stata dentro la partita e non ha mai mollato un centimetro, consapevole dell’importanza di aggredire il match per portarlo il prima possibile dalla propria parte. E così è stato. Sul 17 pari del primo set, il break decisivo. Rita Arcangeli, appena entrata al posto di Sofia Moretto, diventa all’improvviso la protagonista assoluta della gara e consegna il set alla Clai con alcune giocate tecnicamente superlative.

È 25-19 Imola e 1-0 nel conto dei set. Nel secondo parziale, permane l’equilibrio fino al 21 pari, ma anche in quest’occasione le ospiti hanno più sangue freddo nel momento cruciale e riescono ad allungare fino al 25-23 finale. Il doppio vantaggio regala i play-off alla squadra imolese, che scoppia in un’esultanza folle e incontrollata per l’obiettivo finalmente raggiunto. Gli altri due parziali, a questo punto, servono solo per le statistiche e per dare minuti alle giocatrici solitamente meno impiegate. Caliendo pesca parecchio dalla sua panchina e le subentrate rispondono alla grande.

Forlì continua con il sestetto base per provare e ribaltare le sorti dell’incontro, ma la Clai continua a vendere cara la pelle nonostante i tanti cambi effettuati. Il terzo set è vinto da Forlì con il punteggio di 25 a 23, mentre il successivo lo vince Imola con il medesimo punteggio dopo una dura lotta di nervi. Finisce 3-1 per la Clai, seguita in trasferta da tanti tifosi che hanno quindi potuto esultare assieme alla squadra per un traguardo importante e così tanto desiderato da tutto l’ambiente. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-CLAI IMOLA 1-3 (19-25; 23-25; 25-23; 23-25)

FORLÌ: Tomat 3, Sgarzi ne, Gregori (L), Morolli C. 8, Mauriello ne, Tamborrino, Gardini 14, Bacchilega 19, Morolli E. 2, Bellavista 6, Simoncelli 9. All. Morolli

IMOLA: Telarini (L2), Arcangeli 21, Cavalli 5, Tasholli 1, Cammisa 20, Folli ne, Migliorini 6, Mastrilli (L), Curti, Ndiaye, Morciano 3, Missiroli 7, Moretto, Rizzo 7. All: Caliendo