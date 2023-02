B1. Bleuline Forlì sopraffina contro Campagnola: il girone di ritorno comincia con una vittoria convincente

Sconfitta dell’andata prontamente vendicata e quinta partita di fila in cui la squadra va a punti. Sono questi i due spunti principali del match disputato oggi pomeriggio al Ginnasio Sportivo tra Bleuline Forlì e Campagnola Emilia. Le biancoblu romagnole si sono imposte sulle avversarie con un 3-1 che rende ancora più interessante la classifica del girone D della Serie B1 di volley femminile. La squadra di coach Morolli è salita a quota 22 punti in classifica, inaugurando nel migliore dei modi il girone di ritorno. Con il successo odierno, sono appunto cinque le gare consecutive in cui Forlì ha ottenuto almeno un punto, una striscia che potrà essere prolungata tra una settimana in occasione della non semplice trasferta marchigiana sul campo della Pieralisi Jesi.

Il primo set è stato più appassionante di un romanzo giallo dal finale imprevedibile. La Campagnola è partita meglio, come dimostrato dall’iniziale 5-1 in proprio favore e dai successivi tentativi di allungo. Il dominio ospite è terminato sul 15-9, punteggio che ha fatto scattare una reazione di orgoglio nella Bleuline. Dal 16-14 per le emiliane si è giunti presto a un pareggio estenuante e duraturo (17-17, 18-18, 19-19, 20-20), ma le padrone di casa si sono dimostrate più concrete ed efficaci sotto rete, sfruttando nel migliore dei modi l’unico set point a disposizione grazie alla parallela di Cecilia Morolli.

Nella seconda frazione di gioco, il team di coach Longagnani ha invece rimontato lo svantaggio di partenza che lasciava presagire un nuovo assolo forlivese. Il 5-0 per le biancoblu ha soltanto illuso le padrone di casa che progressivamente si sono fatte superare. La Campagnola Emilia ha messo la freccia ed è diventata sempre più irraggiungibile, con il 25-19 che ha sancito l’1-1 provvisorio. Nemmeno nel terzo set sono mancati i colpi di scena. L’equilibrio si è sgretolato di minuto in minuto, quando Forlì ha fatto valere in modo prepotente il fattore casalingo.

Dall’incerto 11-10 per la Bleuline si è passati a un eloquente 17-11, ingigantito ulteriormente dai punti delle romagnole fino al definitivo e indiscutibile 25-12. Il nuovo vantaggio ha galvanizzato l’ambiente e il dominio si è ripetuto nel quarto parziale. Il set è rimasto in equilibrio per poco tempo (3-3), prima che Forlì mettesse in scena il suo personale show fatto di recuperi precisi e attacchi sempre più convincenti. Con undici match point a disposizione, i tre punti sono stati conquistati agevolmente e soprattutto meritatamente con una fast di Bacchilega che ha assicurato la prima esultanza liberatoria del girone di ritorno. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-CAMPAGNOLA EMILIA 3-1 (25-23, 19-25, 25-12, 25-14)

FORLÌ: Tomat, Sgarzi, Gregori (L), C. Morolli, Mauriello, Tamborrino, Gardini, Bacchilega, Giunchi, E. Morolli, Bellavista, Simoncelli, Carnesecchi (L2). All. Morolli

CAMPAGNOLA: Solieri (L), Frignani, Oriente, Fanzini 10, Ferrari (L2) ne, Errichiello 14, Varini ne, Fava 4, Giaroli ne, Secciani 13, Scalera ne, Trevisani 5, Adani 9. All. Longagnani