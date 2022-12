B1. Bleuline Forlì, l’ultima gara del 2022 è uno spettacolo: San Damaso travolta in tre set

Di solito le medicine sono piuttosto amare, invece quella che ha rinvigorito la Bleuline Forlì ha avuto il sapore dolce del derby romagnolo vinto una settimana fa contro la Mosaico Ravenna. Dopo il 3-2 dell’ultimo turno di campionato, la formazione di coach Morolli ha concesso il bis oggi pomeriggio al Ginnasio Sportivo vincendo con un netto 3-0 il match contro la Pallavolo San Damaso. Non è stato comunque un match semplice quello che ha sancito la fine del 2022 sportivo della squadra forlivese. Le padrone di casa hanno trovato gli spunti decisivi per l’allungo nel punteggio dopo una prima metà di primo set sostanzialmente in equilibrio.

La frazione di gioco è poi terminata senza grandi sussulti e con sei comodissime palle set da sfruttare. Anche il secondo parziale ha fatto immaginare un andamento non molto diverso. La Bleuline ha mantenuto a lungo un buon margine (13-9, 16-12 e 22-16), salvo subire il ritorno prepotente da parte della Tieffe Zerosystem. Sul 24-21 e con tre set point a disposizione, hanno cominciato a tremare un po’ le gambe e il 2-0 è arrivato soltanto di misura. Nel terzo set, invece, non c’è stata storia. Forlì ha preso il largo dopo il momentaneo 7-5 in suo favore e la partita è terminata con la Bleuline sempre più incisiva e implacabile per il 3-0 definitivo.

Sono tre punti preziosi che permettono alla squadra di salire a quota 15 nella classifica del girone D della B1 di volley femminile. Di fatto è stato blindato l’ottavo posto e l’auspicio per il 2023 è che si possano scalare altre posizioni che meglio rispecchiano il valore di questa rosa. Per rivedere le biancoblu in campo bisognerà attendere il prossimo 7 gennaio. Non sarà un incontro semplice, perché Forlì sarà di scena al PalaRuscello di Imola contro l’attuale vicecapolista, una sfida stimolante che potrà essere preparata con la calma e il relax che soltanto la pausa natalizia sa regalare. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-TIEFFE ZEROSYSTEM SAN DAMASO 3-0 (25-18, 25-23, 25-12)

FORLÌ: Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Giunchi, Gregori (L), Bacchilega, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli

SAN DAMASO: Odorici, Venturelli, Credi, Selmi, Tesini, Bellei, Baldoni, Pecorari, Guerra, Montorsi (L2), Raineri, Borelli (L1), Semprini. All. Andreoli