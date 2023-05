B1. La Bleuline Forlì termina il campionato con una vittoria rotonda e il 5° posto

Squadra in casa

Nessun rimpianto, anzi l’esatto contrario. La Bleuline Forlì può andare fiera del campionato di B1 che ha disputato nella stagione 2022-2023 e terminato ieri con un più che dignitoso 5° posto nel girone D. La formazione romagnola ha anche accarezzato a lungo il sogno di poter accedere ai play-off promozione, ma di sicuro il mancato raggiungimento della terza piazza non può essere una colpa di cui rimproverare le ragazze di coach Morolli. Ieri la squadra ha concluso il campionato con un rotondo 3-0 sul campo del Volley Modena, fanalino di coda del girone.

Le biancoblu hanno onorato al meglio l’impegno conclusivo della loro stagione, soffrendo soltanto nel primo set e tenendo a distanza le padrone di casa negli altri due parziali. Il 25-22 della prima frazione di gioco testimonia la grande volontà delle modenesi di ben figurare di fronte al loro pubblico nonostante una retrocessione che è diventata aritmetica da qualche giornata. Nel secondo parziale le forlivesi hanno regolato con maggiore efficacia le gialloblu, lasciandole ad appena 17 punti, a testimonianza di un dominio decisamente più netto.

Sei sono stati invece i punti di differenza tra le due squadre nella frazione di gioco conclusiva per il 3-0 definitivo che ha regalato una bella gioia finale alla Bleuline. I 40 punti conquistati nelle 22 gare disputate sono un buon bottino, tenendo conto anche del fatto che il quarto posto è rimasto distante appena una lunghezza. Lo scorso anno i punti furono 4 in più, ma tutto sommato il cammino del team è stato ricalcato piuttosto fedelmente e si può ben sperare per il futuro. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-BLEULINE FORLÌ 0-3 (22-25, 17-25, 19-25)

MODENA: Otta, Kraja, Malenotti (L), Amatucci, Lorenzi, Garavaglia (L2), Quinteros, Tonello, Sperati, Boscani, Coccoli, Malovic, Martinato, Fiore. All. Marazzi

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli