Volley femminile B1: per la Bleuline Forlì una trasferta marchigiana da non sottovalutare

Gli stessi punti in classifica, ma ambizioni che a inizio stagione potevano sembrare ben diverse. È ancora troppo presto per approfondire le classifiche del campionato di B1, eppure nel girone D non può non spiccare come la Bleuline Forlì abbia gli stessi punti della Corplast Corridonia. Dopo la splendida stagione dello scorso anno, culminata per le romagnole con i play-off promozione sfiorati per un soffio, stavolta ci si attende un’annata ancora più ambiziosa. Bisogna però cominciare ad accelerare il passo, visto che il secondo posto è attualmente occupato dalla CLAI Imola che ha 5 punti in più rispetto a Forlì.

Nello sport, comunque, la speranza è sempre l’ultima a morire e le ambizioni della Bleuline devono fare i conti con quelle di Corridonia, l’avversario di domani delle biancoblu. Per il sesto turno di campionato, infatti, il Palazzetto di Via Mattei ospiterà una sfida davvero intrigante (orario di inizio fissato per le 21:00). Corridonia e Forlì hanno entrambe 7 punti in classifica: per le romagnole è il momento giusto per mettersi alle spalle più squadre possibili, mentre le neopromosse marchigiane vogliono continuare a stupire. Il match non è affatto da sottovalutare e non solo per la situazione attuale del girone D.

La Corplast ha finora sfruttato nel migliore dei modi i suoi incontri casalinghi, battendo con un netto 3-0 il Volley Modena, regolando poi in quattro set la Pieralisi Jesi. È dunque il classico avversario da prendere con le pinze, imbattuto in casa e capace di impensierire squadre sulla carta più attrezzate. La Bleuline vista una settimana fa al Ginnasio contro la Lucky Wind Trevi, però, può avere la meglio su qualsiasi formazione. Il conto alla rovescia sta per terminare, le ragazze di coach Morolli non vedono l’ora di mettere a segno il loro primo successo in trasferta di questa stagione.