B1. La Bleuline Forlì vince un derby dalle mille emozioni e si prende il quarto posto

Un derby che si rispetti non può che essere spettacolare. E di sicuro lo spettacolo non è mancato ieri al Ginnasio Sportivo di Forlì in cui la Bleuline ha ospitato la Mosaico Ravenna in un match di alta classifica per quel che riguarda il girone D della Serie B1 di volley femminile. Ne è venuto fuori un incontro pieno di adrenalina, con continui cambiamenti di risultato tra sorpassi e controsorpassi. Alla fine l’ha spuntata proprio la formazione biancoblu di coach Morolli, capace di piegare al tie-break le avversarie.

Con questi 2 punti, le romagnole hanno agganciato proprio Ravenna al quarto posto, con la zona play-off che dista cinque lunghezze: forse una distanza eccessiva a poche giornate dalla fine del campionato, ma la Bleuline ci proverà di sicuro. Il derby è cominciato all’insegna dell’equilibrio, tanto è vero che le due squadre sono rimaste molto vicine per buona parte del primo set, come ben testimoniato dal 25-21 con cui Forlì ha sbloccato la partita.

Nel secondo parziale è arrivato il pareggio della Mosaico, ma per risolvere il set è stato necessario il ricorso ai vantaggi. Il 27-25 ha entusiasmato le ravennati, mentre la Bleuline pregustava il raddoppio che avrebbe messo una seria ipoteca sull’incontro. Il copione si è ripetuto nella terza frazione di gioco. Le ospiti hanno messo la freccia con un nuovo set vinto ai vantaggi (28-26), l’ennesimo dettaglio di un derby non adatto ai cuori deboli. Le biancoblu non si sono però disunite, anzi hanno dominato il quarto parziale e portato la sfida al tie-break.

Per la terza volta i vantaggi hanno decretato il vincitore, in questo caso Forlì che ha trovato lo spunto giusto per avere la meglio e portarsi a casa i 2 punti in palio. Fra una settimana la Bleuline andrà a fare visita alla già retrocessa San Damaso, una sfida che non va assolutamente sottovalutata. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-MOSAICO RAVENNA 3-2 (25-21, 25-27, 26-28, 25-17, 16-14)

FORLÌ: Mauriello, Morolli E., Tomat, Morolli C., Bacchilega , Gardini, Gregori (L), Bellavista, Sgarzi, Giunchi, Simoncelli. All. Morolli

RAVENNA: Ortolani, Mandà, Casali, Masotti (L2), Aluigi, Toppetti (L), Casotti, Rubini, Haly, Marku, Giardi, Benzoni, Vingaretti. All. Zoratti