B1: la Bleuline Forlì vince in rimonta il derby con Cesena e “vede” i play-off

Un derby dal sapore unico e conquistato in rimonta, un dettaglio che rende la vittoria ancora più bella. Parte bene l’Elettromeccanica Angelini Cesena nella sfida in terra forlivese vincendo il primo set ma poi sbiadisce e cede 3-1 (17-25, 25-13, 25-21, 25-12). Contro una tenace Bleuline Forlì, le ragazze di coach Lucchi sprecano innumerevoli palloni in ricezione e al servizio e non riesce l’impresa di replicare l’avvio scoppiettante.

Nel primo parziale Cesena mostra i muscoli e non perde occasione di macinare punti, Benazzi firma il primo strappo con due ace ravvicinati (12-16); Mazzotti elude il muro di Forlì (14-21) poi il finale vede Tiberi salire in cattedra sia a muro che in attacco: è sua la fast che chiude il set 17-25. Nel secondo parziale in campo c’è l’ombra di Cesena: l’ex Gardini al servizio fa male e il doppio cambio di coach Lucchi non sblocca la situazione (10-3); le padrone di casa non sbagliano nemmeno un cambio palla e mantengono il divario, sul finale Cesena subisce anche a muro e il parziale finisce con un sonoro 25-13.

La terza frazione è quella più spettacolare, decisa sul finale e con diversi errori al servizio: le due formazioni se le danno di santa ragione, il Ginnasio si scalda e c’è grande equilibrio fino all’ace su Polletta (19-17); Benazzi dalla seconda linea piega la difesa (23-21) ma i due successivi pasticci bianconeri regalano il 25-21 finale a Forlì.

Nell’ultimo set la squadra padrona di casa è più audace, in difesa non cade un pallone e il servizio è velenoso: in un attimo Cesena è sotto (7-2) e il massimo vantaggio di Forlì (13-4) fa presagire una rapida resa; Morolli e compagne chiudono infatti con un ace sul 25-12. Mauriello (15 punti), Gardini (14), Morolli (13) e Bacchilega (12) letteralmente sugli scudi. Fra una settimana è in programma la trasferta sul campo del CSV Ostiano. Il tabellino del match:

Bleuline Forlì-Angelini Cesena 3-1 (17-25, 25-13, 25-21, 25-12)

Forlì: Gregori (L1), Morolli C. 13, Mauriello 15, Macchi, Gardini 14, Bacchilega 12, D’Aurea 10, Gallo, Morolli E. 2; ne: Parenti, Ghiotti, Laghi. All. Morolli.

Cesena: Calisesi (L1), Altini, Mazzotti 3, Gennari 6, De Bellis 1, Favero 4, Polletta 8, Conficoni, Benazzi 16, Caniato 1, Tiberi 10; ne: Zanetti, Roversi, Zuffi. All. Lucchi.