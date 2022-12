B1: Bleuline Forlì volitiva e grintosa, ma a spuntarla è la capolista Bologna

Al Ginnasio Sportivo è giunta una VTB Bologna determinata a conquistare il suo nono successo di fila. Il compito della Bleuline Forlì era quello di arginare le folate offensive di una squadra che sta dimostrando di meritare il primato. Il match non era semplice, questo lo si sapeva da giorni, ma le ragazze di coach Morolli hanno comunque interpretato l’incontro con coraggio e convinzione dei propri mezzi. L’1-3 finale non deve dunque essere letto come un ko pesante, ma il risultato di una partita in cui le biancoblu sono state spesso alla pari con la prima della classe.

Il primo set ha evidenziato l’attuale divario in classifica tra le due formazioni. Forlì ha fatto quel che ha potuto, ma i 17 punti raggranellati in questa frazione iniziale di gioco testimoniano un predominio da parte delle ospiti. Lo 0-1 non ha comunque scoraggiato la Bleuline che ha resettato quanto accaduto poco prima, imponendosi in un secondo parziale da incorniciare. L’1-1 è diventato realtà grazie a un perentorio 25-18, la dimostrazione che la pallavolo di queste ragazze può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Il terzo set ha fatto da spartiacque, come accade puntualmente in situazioni di parità. Il 25-22 ha premiato ancora una volta la VTB Bologna, una sconfitta di misura che ha segnato in parte il resto del match. Nonostante il tifo incessante dei tifosi biancoblu, le felsinee hanno vinto in scioltezza anche il quarto set e si sono portate a casa l’intera posta. Fra una settimana, la squadra romagnola avrà un nuovo avversario di tutto rispetto, la terza forza del campionato Mosaico Ravenna. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-VTB BOLOGNA 1-3 (17-25, 25-18, 22-25, 18-25)

FORLÌ: Morolli C, Gardini, Tomat, Mauriello, Morolli E, Giunchi, Gregori (L), Bacchilega, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli

BOLOGNA: Ristori Tomberli, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi, Laporta (L1), Dall'Olmo, Neriotti, Tonelli, Saccani. All. Zappaterra