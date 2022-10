Volley femminile B1: il cammino della Bleuline Forlì inizia con un punto

La Bleuline Forlì ricomincia da dove aveva terminato. È appena iniziata la stagione 2022-2023, ma il primo incontro disputato oggi per quel che riguarda il girone D della B1 femminile di volley somiglia tanto a uno di quelli disputati lo scorso anno. Le biancoblu romagnole si sono dovute arrendere al tie-break sul campo della Campagnola Emilia in un alternarsi di emozioni incredibili, proprio come è successo spesso nella stagione 2021-2022, quando Forlì ha disputato diversi quinti set.

Le cose si erano messe piuttosto bene per le ragazze di coach Morolli, capaci di ribaltare un pessimo primo parziale. Le padrone di casa hanno messo a segno un 25-16 che ha avuto comunque il “merito” di ridestare dal torpore Forlì. Nel secondo set, infatti, non c’è stata storia e la Bleuline ha dominato in lungo e in largo, concedendo alle avversarie appena 13 punti. La rimonta è stata poi completata dallo splendido 25-20 che ha fatto sognare alla Bleuline la posta piena. Invece Campagnola si è riorganizzata, nonostante il tentativo di recupero delle romagnole che però non ha impedito alla squadra di casa di portarsi sul 2-2 (25-23).

Il tie-break è stato equilibrato come non mai e la Bleuline ha accarezzato il sogno del successo con un match point a disposizione (14-13). Il parziale di 3-0 per Campagnola Emilia ha però ribaltato tutto e le ospiti si sono dovute accontentare di un punto. Fra una settimana Forlì esordirà in casa in occasione del secondo turno di B1: in Romagna arriverà una formazione imprevedibile come la Pieralisi Jesi. Il tabellino del match:

CAMPAGNOLA EMILIA-BLEULINE FORLÌ 3-2 (25-16, 13-25, 20-25, 25-23, 16-14)

CAMPAGNOLA: Oriente, Trevisani, Errichiello, Adani, Fanzini, Varini, Giaroli, Scalera, Frignani, Fava, Secciani, Solieri, Ferrari. All. Longagnani

FORLÌ: Sgarzi, Mauriello, Simoncelli, Tomat, Bellavista, Morolli C, Bacchilega, Giunchi, Gardini, Tamborrino, Gregori, Morolli E. All. Morolli