Volley femminile B1: dopo il turno di riposo, subito un big match per la Bleuline Forlì

Il campionato di B1 femminile di volley è cominciato da appena tre settimane, eppure la Bleuline Forlì ha già l’opportunità di lanciare un segnale ben preciso al girone D. Dopo il turno di riposo osservato dalle biancoblu nell’ultimo weekend, la squadra di coach Morolli sarà di scena in Abruzzo sabato 29 ottobre. Al PalaSilvestrina (inizio gara alle 18:00) bisognerà affrontare la Tenaglia Altino, formazione appena scesa dalla Serie A2 e fortemente intenzionata a riprendersi la seconda categoria nazionale.

È un’occasione unica per Forlì che potrà dimostrare di meritare le posizioni alte della classifica: Altino è tra le più serie candidate alla promozione e un’eventuale vittoria della Bleuline permetterebbe a quest’ultima di agganciare le avversarie a quota 7 punti (con una partita in meno). Non sarebbe affatto male e il successo della Campagnola Emilia proprio in questo campo dimostra che l’impresa è possibile. A guidare la Tenaglia c’è un tecnico di assoluto valore: Nino Gagliardi ha trascinato l’Akademia Messina nella scorsa stagione alla storica promozione in A2, mentre per quel che riguarda il team ci sono stati innesti di livello.

A fronte della partenza, inevitabile, di alcune giocatrici, Altino si è assicurata atlete provenienti dalla seconda serie nazionale come Alessia Montechiarini e Michela Conti, senza dimenticare le due ottime schiacciartici Diana Giometti e Valentina Civardi. Forlì ha tutte le carte in regola per ben figurare, soprattutto se rimarrà ben concentrata come ha fatto nell’esordio casalingo contro la Pieralisi Jesi, la stessa compagine appena battuta dalle abruzzesi in quattro set. La scalata a quello che è l'attuale secondo posto del girone D (Bologna è in vetta con 8 punti) dista 368 chilometri, in Abruzzo si comincerà a fare sul serio per quel che riguarda la stagione 2022-2023.