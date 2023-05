Volley femminile B1. Dopo tre stagioni coach Morolli lascia la panchina della Bleuline Forlì

Prima il meritato salto di categoria e poi la consapevolezza di poter competere con le sfide della terza categoria nazionale del volley femminile. Se la Bleuline Forlì è ormai una realtà consolidata della Serie B1 lo si deve anche e soprattutto a Luigi Allenatore, l’allenatore che ha guidato questa squadra nelle ultime tre stagioni. Lo ha fatto assicurando una promozione spettacolare dalla B2 al suo primo anno e garantendo una buona posizione di classifica nelle successive due. Forlì non è stata affatto una comparsa in queste due stagioni di B1.

Nel campionato appena concluso ha ben figurato, arrivando a sole 7 lunghezze dalla zona play-off e ritagliandosi più di una soddisfazione come la vittoria in 4 set contro la Tenaglia Altino che si sta giocando in questi giorni la promozione in A2 e il ko immeritato al tie-break contro la capolista VTB Bologna che è chiamata ugualmente ad affrontare una finale play-off (per altro da favorita). Il terzo posto della stagione 2021-2022, poi, è un altro traguardo di cui coach Morolli può andare fiero: con questo piazzamento, nella stagione appena conclusa Forlì avrebbe avuto diritto a disputare i play-off, mentre un anno fa non valeva lo stesso regolamento.

I cinque punti di distacco dalla seconda piazza occupata dall’Esperia Cremona che si è salvata poche settimane fa in A2 testimoniano quanto di grande sia stato costruito dall’ambiente biancoblu. Il mercato 2023-2024 della Bleuline non potrà non risentire di questo addio, ma si attendono gli annunci ufficiali da parte della società che intanto ha così comunicato l’interruzione del rapporto con Morolli: “La società ringrazia Luigi per tutto il lavoro svolto e per aver contribuito alla storia della Libertas Volley Forlì! Consapevoli che non é un addio, un grande abbraccio da tutta la società!”.