B1: due set beffardi fermano la Bleuline Forlì, sconfitta a Ostiano e play-off più lontani

Una sconfitta che complica i piani promozione della Bleuline Forlì. La formazione romagnola è uscita sconfitta ieri dalla trasferta lombarda sul campo del CSV Ostiano, il quale ha dominato il primo set per poi controllare i successivi due. Lo 0-3 mantiene le biancoblu al terzo posto del girone D della B1 femminile di volley, anche se a questo punto la seconda piazza è sempre più lontana (6 lunghezze per la precisione). Nulla da fare, però per Forlì al cospetto di una Barbarini in serata decisamente positiva.

L’avvio di Ostiano è fulminante con il servizio di Frigerio a scavare un solco importante sul 9-2. D'Aurea suona la carica per il 10-7 ma è l'ultimo punto di apparente contatto prima del monologo cremonese che spinge le padrone di casa lontane nel punteggio e avanti 1-0 sul 25-12. Nel secondo Forlì gioca tutt'altra partita con le centrali ad oscurare l'orizzonte e la difesa, strepitoso il libero Gregori a rallentare il passo delle padrone di casa.

Ostiano, con pazienza, cerca e trova le soluzioni migliori, affidandosi ai martelli e trovando buoni spunti per il 19-15. La Bleuline rientra due volte (19-17 e poi da 22-18 a 22 pari) ma l'ultimo acuto è celeste e vale il 25-22 con due errori di Mauriello. Anche nel terzo parziale Ostiano dimostra subito di non voler mollare la presa. Le ospiti non si danno per vinte e con D'Aurea e Gardini mettono la testa avanti sul 10-12 prima che il servizio di Pinetti lanci la rimonta locale per il 16-12.

Sembra tutto fatto ed invece, ancora una volta, Forlì reagisce. Le ospiti tornano a contatto, Ostiano tenta la nuova fuga e arriva al 24-22. Gregori è ancora una volta incredibile su due attacchi di Barbarini e si arriva al 24 pari, ma un errore ed un muro della centrale di casa chiudono i conti.? il tabellino del match:

CSV Ostiano-Bleuline Forlì 3-0 (25-12, 25-22, 26-24)

Rama-Csv Ostiano: Grippo 3, Falotico 2, Barbarini 19, Frigerio 3, Pinetti 19, Focaccia 8, Volta (L), Gagliardi. Ne: Barbiero, Magri, Braga (L), Martinelli, Focaccia. All. Bonini.

Bleuline Forlì: Gregori (L), Morolli, Mauriello, Gardini, Bacchilega, Gallo, Morolli, Macchi, D'Aurea, Parenti, Laghi, Ghiotti. All. Morolli.