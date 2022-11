Volley femminile B1: Forlì-Cesena, il derby con la D maiuscola

Tutti i derby sono importanti, ma alcuni sono più importanti di altri. La semicitazione de “La fattoria degli animali” di George Orwell è perfetta per introdurre il derby della Romagna che caratterizzerà il prossimo turno del girone D della Serie B1 di volley femminile. Sabato 19 novembre 2022, con fischio d’inizio previsto per le 17:30, al Ginnasio Sportivo si disputerà l’attesissima Bleuline Forlì-Angelini Cesena. È un match tutto da gustare, vero e proprio pane per i denti degli appassionati di pallavolo, non solo di questa provincia.

Si parte con un equilibrio assoluto, stando almeno a quanto racconta la classifica. Sia le biancoblu che le bianconere, infatti, sono appaiate a quota 7 punti, anche se le forlivesi hanno disputato una gara in meno rispetto alle avversarie. Un altro fattore che non fa propendere verso una delle due formazioni in particolare è rappresentato dai precedenti dello scorso anno. Nella stagione 2021-2022, infatti, la sfida ha premiato in entrambi i casi chi ha giocato in casa: il 5 dicembre Cesena riuscì a imporsi 3-1, lo stesso risultato con cui Forlì vinse la partita di ritorno, nello specifico il 5 marzo scorso.

La Bleuline proverà a sfruttare nuovamente il fattore casalingo, come è avvenuto nelle due vittorie di questa stagione, ottenute sempre tra le mura amiche del Ginnasio (3-0 ai danni di Trevi e Jesi). C’è anche da riscattare il ko subito pochi giorni fa a Corridonia, un 1-3 che poteva essere evitato se il terzo set avesse preso una piega diversa.

Nello sport però non si può vivere di rimpianti, Corridonia-Forlì fa già parte del passato e le ragazze di coach Morolli non possono che concentrare la loro attenzione sull’Angelini Cesena. Si possono fare tanti discorsi, ma l’unico che conta in questo momento è un pensiero dell’ex allenatore della Roma Rudi Garcia: un derby non si gioca, si vince.