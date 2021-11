Volley B1 femminile, Forlì mette paura alla capolista Montale. Ma poi si arrende 3-1

Non era certo una trasferta facile quella che ha affrontato ieri la. A Castelnuovo Rangone se l’è vista con la capolista e temibile, avversaria di tutto rispetto che è riuscita a conquistare i tre punti in palio, ma non senza soffrire. Le forlivesi hanno venduto cara la pelle al PalaMagagni e ne è venuta fuori una partita stupenda. Per una neo-promossa come, vincere un set su questo campo è senza dubbio una grande iniezione di fiducia. Questa squadra complicherà la vita a tutte le avversarie del campionato.Che sarebbe una gara equilibrata lo si capisce fin da subito, conche inizia a ingranare intorno a metà set, arrivando fino al 16-13 e poi sul 18-14.

Il primo parziale è terminato 25-21 per Montale, ma la Bleuline non si è affatto scoraggiata. Morolli ha schierato dall’inizio D’Aurea al posto di Gallo. Super partenza delle romagnole che scappano sul 4-1, e sul 7-3 , con Montale davvero in difficoltà: va sotto 6-13, col nuovo time-out di Ghibaudi, il quale lancia la recuperata Giardi per Aguero. Si ricompongono le nerofucsia e sul 12-16, c’è il time-out di Morolli. Le padrone di casa ricostruiscono un set che sembrava perso (19-19) e che adesso vive di una clamorosa intensità. Sul 22-22 ci sono proteste vibranti da squadra e tifosi su alcune decisioni degli arbitri. Viene annullato un set-point (24-24) ma una super Bacchilega (che segnerà in tutto sedici punti nel match), chiude il parziale a favore di Forlì (26-24).

Nel terzo set, poi, la Exacer prova a scappare, e in qualche modo ci riesce. Le nerofucsia sembrano avere il set in mano quando si arriva sul 14-8. Morolli ferma tutto col time-out, che da una spinta inaspettata alle romagnole. Forlì torna a meno tre (12-15) e Ghibaudi risponde al time-out ospite. Mentre continuano le discussioni in campo per alcune scelte del primo arbitro, si arriva alla nuova parità (20-20). Gli scambi a questo punto sono spettacolari: Visintini ne piazza due di fila e porta Montale sul 22-20. Le padrone di casa mantengono il break di vantaggio (23-21) e si rimette avanti nel match (25-21).

Il quarto set parte con gli stessi sestetti del terzo parziale per entrambi i coach, per un quarto set che si rivela essere un’altra battaglia. Anche in questo caso, parte bene Montale (8-4) e mantiene questo vantaggio nonostante il 9-11 Forlì, che poi torna a essere 16-13 per le padrone di casa. Morolli chiama il secondo time-out sul 19-15 per le nerofucsia. Ghibaudi nella fase decisiva manda al servizio Marinelli che trova l’ace, per un parziale che ancora una volta si chiude 25-21 per l’Emilbronzo 2000. Il tabellino del match:

Emilbronzo 2000 Montale-Bleuline Libertas Forlì 3-1 (25-21; 24-26; 25-21; 25-21)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 25, Frangipane 13, Aguero 4, Fronza 18, Odorici 7, Bici (L1), Giardi 9, Marinelli 1, Baisi ne, Cioni (L2) ne. All.: Andrea Ghibaudi.

BLEULINE LIB.FORLÌ: Morolli E. 3, Mauriello 18, Morolli C. 12, Gallo 1, Gardini 13, Bacchilega 16, Gregori (L), Macchi 0, Parenti 0, D’Aurea 5, Giunchi ne, Lagni ne. All.: Luigi Morolli.