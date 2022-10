B1: a Forlì non bastano due buoni set in Abruzzo, la Tenaglia Altino vince 3-0

La trasferta in Abruzzo poteva rappresentare un bell’avvertimento al girone D della B1 di volley femminile per quel che riguarda la Bleuline Forlì. Purtroppo le ragazze di coach Morolli non sono riuscite a conquistare né punti né set sul campo della Tenaglia Altino, formazione che lo scorso anno militava in Serie A2. Fatta eccezione per il primo set, le biancoblu si sono comunque dimostrate all’altezza di partite del genere, purtroppo alcuni dettagli hanno fatto la differenza nei momenti cruciali delle frazioni di gioco e lo 0-3 è sembrato un punteggio fin troppo severo.

Come già anticipato, le romagnole hanno lasciato fin troppo campo alle padrone di casa all’inizio del match. Il 25-15 ha portato subito in vantaggio Altino, un distacco eloquente e che ha avuto se non altro il “merito” di risvegliare Forlì dal torpore. Nel secondo parziale è successo davvero di tutto. Le abruzzesi hanno cercato ancora una volta di creare un gap incolmabile e sul 17-12 in loro favore si poteva pensare a un finale già scritto.

Invece la Bleuline ha reagito con grande coraggio, riavvicinandosi alla Tenaglia e superandola nel punteggio (22-21). C’è stato anche un set point in favore della squadra forlivese, peccato che il set sia proseguito ai vantaggi. Il tutto si è poi sbloccato con un pirotecnico 30-28 per Altino che ha fatto suo il 2-0 e messo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Nel terzo parziale la Bleuline non si è data per vinta, anzi è stata a lungo in vantaggio, ma ancora una volta le padrone di casa si sono dimostrate più astute nel pareggiare i conti (22-22) e allungare in modo decisivo fino al definitivo 3-0. Non è comunque tutto da buttare, Forlì dovrà resettare in fretta quanto accaduto oggi e concentrarsi sul prossimo turno di campionato, l’incontro casalingo con la Lucky Wind Trevi. Il tabellino del match:

TENAGLIA ALTINO-BLEULINE FORLÌ 3-0 (25-15, 30-28, 25-22)

ALTINO: Antonucci, Graziani, Papa, Picchi, Montechiarini, Natalizia (L), Orazi, Conti, Civardi, Giometti, Tarantino, Fanelli. All. Gagliardi

FORLÌ: Tomat, Sgarzi, Gregori (L1), Morolli C., Mauriello, Tamborrino (L2), Gardini, Bacchilega, Giunchi, Morolli W., Bellavista, Simoncelli. All. Morolli