B1: una Bleuline Forlì per palati fini demolisce Trevi con un roboante 3-0

Il grado qualitativo più elevato, tale da escludere qualsiasi difetto: nel dizionario viene usata questa frase per descrivere la parola “perfezione”, ma in quello che è il primo weekend del mese di novembre basterebbe anche una foto della Bleuline Forlì. Le biancoblu romagnole sono state semplicemente perfette nel quinto turno del girone D della B1 di volley femminile, schiantando con un formidabile 3-0 la Lucky Wind Trevi. È un successo fondamentale per onorare al meglio l’incontro casalingo e soprattutto per superare in classifica proprio le umbre, intimorite fin dagli scambi iniziali dalle ragazze di coach Morolli.

Il primo set ha messo in mostra subito la fame insaziabile di Forlì nel match odierno (13-6 e 14-8). Il parziale è stato gestito nel migliore dei modi nonostante un riavvicinamento pericoloso di Trevi fino a due soli punti dalle padrone di casa (22-20). Il 25-23 è stato conquistato con qualche patema di troppo, un punteggio che se non altro ha avuto il merito di sbloccare la partita.

Nella seconda frazione di gioco, l’equilibrio è durato poco, visto che la Bleuline ha attaccato nuovamente con decisione portandosi fino a un impressionante 18-10. La Lucky Wind ha cercato di ricucire lo strappo, ma il gap è rimasto fin troppo ampio per il provvisorio e incoraggiante 2-0. Anche nel terzo set si è assistito a un andamento non molto diverso dagli altri due, con Forlì capace di allungare nei momenti decisivi e poi di difendere con le unghie e con i denti il vantaggio accumulato.

Il 3-0 ha premiato una squadra che oggi è apparsa coraggiosa e smaliziata, come d’altronde ha spesso abituato i tifosi tra le mura amiche. Sabato 12 novembre le biancoblu saranno in trasferta nelle Marche per affrontare Corridonia e cercare di migliorare ancora la classifica. Il tabellino del match:

BLEULINE FORLÌ-LUCKY WIND TREVI 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)

FORLÌ: Sgarzi, Mauriello, Simoncelli, Tomat, Bellavista, Morolli C, Bacchilega, Giunchi, Gardini, Tamborrino, Gregori, Morolli E. All. Morolli

TREVI: Della Giovampaola, Forment, Tiberi, Lillacci (L1), Capezzali, Ba, Giordano, Castellucci, Fiorini, Porcu, Canuti, Coresi (L2), Casareale. All. Ricci